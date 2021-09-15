Отрезать ноги памятнику: В Литве хотят «исправить» скульптуру советского писателя

Памятник Пятрасу Цвирке в Литовской столице. Фото: vilnius.lt

Прибалтийским республикам не дают покоя воспоминания о советском прошлом. Очередной жертвой переписывания истории стал классик литовской литературы Пятрас Цвирка. Городской совет Вильнюса постановил: памятнику Цвирке в центре города не место. Теперь его либо демонтируют и уберут с глаз долой, либо сделают из полноценной скульптуры бюст, отрезав все лишнее.

- Принято политическое и административное решение, - заявил вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. - Полагаю, до Нового года все будет сделано.

Чиновники не сами разглядели в известном поэте врага нового государства. Личность Цвирки пристально исследовали в Центре геноцида и резистенции жителей Литвы. Эта организация, которая пересматривает советский период в истории Литвы и ничтоже сумняшеся переписывает все то, что не вписывается в легенду об «оккупации». Очередной жертвой такой ревизионистской политики как раз и стал Цвирка, в деятельности которого эксперты разглядели «активное сотрудничество с советскими властями», которое повлекло «серьезные вредоносные последствия для Литовского государства». По сути теперь Цвирку заклеймили предателем родины.

Пятрас Цвирка был последовательным сторонником СССР. В 1930-е он пропагандировал успехи Советского Союза в своей стране, а его подпись стоит на «Декларации о вхождении Литвы в состав Союза Советских Социалистических Республик». Так что в какой-то степени даже странно, что памятник ему стоит в Вильнюсе до сих пор. Видимо, все-таки литературная слава Цвирки перевешивает его политические взгляды, которые сейчас считаются в Прибалтике неправильными.

Впрочем, литовцы нашли поистине «соломоново» решение.

- Надо просто отрезать ноги - убрать нижнюю часть скульптуры, посвященную коммунистическому деятелю, и оставить бюст, чтобы увековечить Цвирку-литератора, - заявил бывший мэр столицы Артура Зуокас.