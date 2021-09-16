В Петербурге завершился международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

В течение двух дней участники форума обсуждали главные тренды и медиасобытия года, новые технологии и инструменты, а также рассмотрели наиболее яркие кейсы коммуникационной индустрии.

Важным событием первого дня стало пленарное заседание. Среди спикеров: Михаил Демин, Аэрофлот, Вячеслав Лащевский, АГТ, Ольга Дашевская, PR Inc., Олег Полетаев, Интерфакс, Дарья Левченко, Правительство России. Дебютант форума, креативный директор и совладелец рекламного агентства «Восход» Андрей Губайдуллин в рамках своего выступления отметил, что мы живем в эпохе метамодерна уже почти 20 лет, а подходящее название своему времени нашли совсем недавно. Пока одни слепо следуют архаичным правилам, другие создают тренды. Специалистам необходимо ловить грани несочетаемого и создавать из них гармонию топового продукта рекламы.

Одной из ключевых тем Baltic Weekend в этом году стало устойчивое развитие бизнеса и ESG повестка. В разные дни форума эксперты делились своим видением тренда, и как он приживается в российских реалиях. Спикеры отметили, что сегодня брендам необходимо трансформироваться в сторону толерантного отношения к другим людям. Другим важным тезисом стало то, что, если раньше устойчивое развитие было из области PR, GR, то теперь это стало областью заботы и финансовых коммуникаций.

По традиции в первый день форума прошла церемония награждения победителей международной премии в области развития связей с общественностью PROBA Awards. Одним из главных интригующих событий стало определение победителя в номинации «Специалист года». В этом году в финал прошли Анастасия Журавлева, QIWI Group, Анна Старкова, Медиагруппа «Россия Cегодня», Ирина Архипова, Coca-Cola HBC Russia, Мария Лапук, Vinci Agency и Владислав Крейнин, Сбер. По решению членов жюри заветная статуэтка досталась Ирине Архиповой. Лауреатом же почетной номинации PROBA Award for Lifetime Achievement, за неоценимый вклад в развитие отрасли, стал генеральный директор «Кетчум Маслов» Михаил Маслов. С полным списком победителей премии можно ознакомиться на официальном сайте.

В течение двух дней в рамках деловой программы Baltic Weekend прошло шесть круглых столов, посвященных важным вопросам коммуникационной индустрии, среди них: влияние бизнеса на формирование и развитие территориальных брендов, возможности и спектр digital-каналов, возрастные предрассудки в PR-индустрии, цифровая трансформация отрасли, технологические изменения в маркетинге и изменениям в коммуникациях в послековидной реальности. В рамках дискуссий в этом году участие приняли: Марина Геворкян, Сноб, Артем Егикян, Silk Road Samarkand, Елена Грозная, iMARS, Александра Перцева, Сбер, Ольга Дементьева, HR4PR, писатель и эксперт по коммуникациям Александр Цыпкин, Ксения Трифонова, бизнес-школа «Сколково», Владимир Залужский, Северсталь, Алена Еремина, Дептранс Москвы и многие другие.

Партнеры форума:

- Генеральный информационный партнер: ТАСС

- Генеральный телевизионный партнер: Первый канал – Санкт-Петербург

- Генеральный радио-партнер: Business FM

- Генеральный мультимедийный партнер: РИА Новости

- Генеральный бизнес-партнер: РБК

- Генеральный онлайн-партнер: Сноб

- Генеральный региональный партнер: Телеканал «Санкт-Петербург»

- Официальные партнеры: Эхо Москвы, 1MI, Интерфакс

-Информационные партнеры: Аргументы и Факты, Event Live, Congress Time, Эксперт Северо-Запад, Комсомольская правда, InterComm.media, СКАН, PR News, ИЗОЛЕНТА live

- Ассоциации: АКАР, АКМР, АКОС, Ассоциация Менеджеров, РАСО

- Стратегический партнер: ЦВЗ «Манеж», Гемотест, Effie Russia, Osoka, Проект 111

Возрастная категория форума 18+

Источник информации и фотографий: организационный комитет Baltic Weekend