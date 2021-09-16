Проект «Здоровое питание» представил 32 программы полезного питания для россиян

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В рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» Роспотребнадзор реализует мероприятия, направленные на продвижение принципов здорового питания, снижение дефицита микронутриентов и снижение темпов роста ожирения.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главного государственного санитарного врача России Анны Юрьевны Поповой, в целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение – у 19% и 27,6% мужчин и женщин. Это чревато ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Кроме того, во время пандемии выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска по тяжелым осложнениям при коронавирусе.

Важно, чтобы россияне могли получить самую актуальную информацию по вопросам здорового питания, проверенную научными экспертами. Эту возможность предоставляет портал https://здоровое-питание.рф. На портале представлена уникальная многофункциональная платформа «4 сезона – тарелка здорового человека», где уже сегодня всем жителям страны доступны 32 программы – для снижения или удержания веса. Все программы составлены не только для здоровых людей, но и с учетом различных заболеваний (например, диабета, гипертонии, остеопороза и других). Ведущие специалисты и эксперты ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» тщательно собирали и разрабатывали программы, опираясь на лабораторные исследования Роспотребнадзора.

Помимо составления сбалансированного рациона, сервис позволяет рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, получить советы по правильному сезонному питанию, подобрать программу тренировок, задать вопросы экспертам и многое другое. Уникальный сервис доступен по ссылке 4сезона.здоровое-питание.рф.