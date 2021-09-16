Полиция закрыла уголовное дело о драке с участием звезды фильма «Горько!» Александра Паля

Российского актера Александра Паля, известного по фильмам "Горько" и "Тряпичный союз", в апреле задержали за избиение хоккеиста молодежного состава "ЦСКА" Кевина Антипова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя полгода расследования полиция закрыла уголовное дело о драке с участием популярного актера Александра Паля. Эпизод произошел в апреле текущего года у кафе в столичном районе Хамовники. Бывший хоккеист Кевин Антипов получил травму челюсти и головы. Сотрудникам полиции он заявил, что его избила компания, в которой находился 32-летний актер Паль. Другие очевидцы сообщали, что Антипов в этот момент сам был сильно пьян и вел себя вызывающе.

Тем не менее, тогда, весной, было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Сегодня стало известно, что дело закрыто.

- Уголовное дело в отношение Александра никогда и не возбуждалось, - сообщил «Комсомольской Правде» адвокат актера Юлий Тай. - Было лишь какое-то уголовное дело, связанное с некоей травмой Антипова.

По словам источника в правоохранительных органах, сам Кевин Антипов в итоге заявил, что травму получил в результате падения с высоты собственного роста.

- Хоккеист сказал, что претензий ни к кому по этой истории не имеет, - отметил наш собеседник.

В соцсетях предполагают, что участники потасовки могли заключить между собой мировую и урегулировать вопрос, выплатив пострадавшему некую компенсацию.

- Лично я с Антиповым никогда не встречался, - говорит адвокат Тай. - Я его видел только на фото, которое публиковали в интернете, - с травмой на лице.

К слову, в 2021 году вышел лишь один фильм с участием Александра Паля - он сыграл эпизодическую роль в американском боевике «Никто». В 2022-м в прокате появится военный триллер «Бансу», в котором актер сыграет одного из главных героев.