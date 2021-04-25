Отмечали День рождения, все были пьяные: актер Александр Паль избил хоккеиста из ЦСКА в Москве

Российского актера Александра Паля, известного по фильмам "Горько" и "Тряпичный союз", задержали за избиение хоккеиста молодежного состава "ЦСКА" Кевина Антипова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российского актера Александра Паля, известного по фильмам "Горько" и "Тряпичный союз", задержали за избиение хоккеиста молодежного состава "ЦСКА" Кевина Антипова. У спортсмена проломлены скулы, выбита глазная кость.

- Хоккеист с травмами головы и лица в больнице, а актер находится на допросе, - подтвердил kp.ru источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, 32-летний актер Александр Паль и хоккеист "ЦСКА" Кевин Антипов были приглашены в кафе на празднование Дня рождения. Компания большая, среди приглашенных и известные лица. Гости пили алкогольные напитки, веселись. Кевин уже собирался домой и вызвал такси, однако к нему неожиданно подошли трое молодых людей и стали учить, как себя вести.

Началась драка. Хоккеист Кевин Антипов оказался в больнице с травмой головы. Полицейским он сказал, что узнал среди нападавших известного актера Александра Паля. По версии хоккеиста, его избили, и все трое нападавших скрылись с места происшествия - уехали на машине. Антипов предполагает, что Александр Паль был либо пьян, либо под воздействием каких-то психотропных веществ. Антипов написал заявление в полицию. Сейчас Паль находится на допросе, где должен рассказать свою версию случившегося.

- Выясняем обстоятельства, - сказали в правоохранительных органах.

За хулиганство Александра Паля неоднократно задерживали полицейские - он ходил на несанкционированные акции в центре Москвы: был задержан на Пушкинской площади два года назад, тогда завели административное дело.

Представитель Александра Паля не в курсе, где сейчас актер.

- Сейчас допрос? Из-за чего драка произошла?

- Нет и не в курсе, - ответила Екатерина Комолова, агент Александра Паля.