"Роснефть" утилизировала 1,3 млн тонн буровых отходов

«Роснефть» активно сокращает свое влияние на окружающую среду. За последние три года компания уменьшила объем выбросов в атмосферу на 17%, в том числе за счет реализации программы рационального использования попутного нефтяного газа. На столько же сокращен уровень негативного воздействия, вызванного отказами трубопроводов. В 2020 году «Роснефть» устранила более 1,3 млн тонн ранее накопленных буровых отходов. Кроме того, в отдельных предприятиях компании обеспечен 100% уровень рекультивации земель «исторического наследия».

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА САЖЕНЦЕВ

Напомним, компания является членом Глобального договора ООН, тем самым подтверждая приверженность самым высоким принципам устойчивого развития. Подробную информацию о своей деятельности в области ESG «Роснефть» ежегодно публикует в отчетах в области устойчивого развития.

Одним из значимых элементов климатической повестки является развитие механизма природного поглощения углерода. В этой связи «Роснефть» видит огромный потенциал поглощающей способности лесов в России и уделяет этому вопросу повышенное внимание. За 2018-2020 годы сотрудники дочерних обществ компании высадили более 3,5 млн саженцев. При этом в первой половине 2021 года высажено около 4 млн саженцев и молодых деревьев.

Деятельность предприятия сопряжена с использованием водных ресурсов, поэтому вопросам рационального водопользования уделяется большое внимание. За последние три года объем водоотведения в сети других организаций для вторичного использования увеличился на 22 %.

Компания на регулярной основе проводит мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов для сохранения и увеличения рыбной фауны. В 2020 году дочерние общества «Роснефти» выпустили в речные системы России свыше 65 млн мальков сибирского осетра, муксуна, пеляди, лосося и других. В первом полугодии 2021 года в водные объекты уже выпущено более 70 млн мальков.

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Для повышения эффективности управления и минимизации воздействия производственной деятельности на окружающую среду компания с 2018 года направила более 122 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Речь идет о программе повышения рационального использования попутного нефтяного газа, повышении надежности трубопроводов, строительстве очистных сооружений и т.д.. При этом текущие (операционные) затраты за этот период составили 92 млрд руб.

Компания в 2020 году разработала Концепцию экологического развития, которая наравне с Планом по углеродному менеджменту до 2035 года стала ключевым компонентом долгосрочной экологической повестки «Роснефти», определившим основные принципы ее природоохранной деятельности.

«Роснефть» разделяет и активно поддерживает международные и национальные цели в области борьбы с изменением климата. В 2020 году «Роснефть» стала первой российской нефтегазовой компанией, которая представила климатические цели до 2035 года в рамках Плана по углеродному менеджменту. Документ предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объёме 20 млн тонн CO2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%.

ЛУЧШАЯ СРЕДИ РОССИЙСКИХ

Планом по углеродному менеджменту предусмотрено также достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа. В ряде предприятий «Роснефти» показатель уже достиг целевой величины – превысил 95%. В том числе на «Самотлорнефтегаз», «РН-Ванкор», «РН-Пурнефтегаз», «Харампурнефтегаз», Северное Чайво, «Башнефть-добыча», «Соровскнефть» и других.

Компания развивает сотрудничество с зарубежными партнерами в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. «Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с ВР, Baker Hughes, в рамках которых в том числе планируется оценить перспективы декарбонизации (использования технологий улавливания, утилизации и хранения СО2).

«Роснефть» признана лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде международных ESG рейтингов – Refinitiv, Bloomberg. Международное агентство Sustainalytics в 2021 году дважды улучшило позиции Компании в своем рейтинге. С показателем 33,9 «Роснефть» стала лучшей среди российских нефтегазовых компаний.

ПРИВЛЕЧЬ ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Добавим, что «НК «Роснефть» и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) подписали меморандум о сотрудничестве в области углеродного менеджмента, приведет к обмен опытом и технологическими решениями. В частности, стороны планируют оценить потенциал новых низкоуглеродных технологий, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов, а также на повышение энергоэффективности бизнеса, в том числе, в сфере бурения и нефтесервиса.

Нефтяная компания и METI изучат перспективы новых проектов, предусматривающих применение технологий улавливания, хранения и использования СО2, оборот компенсационных углеродных квот, а также разработку современных видов топлива, в том числе, водородного и аммиачного.

«Роснефть» на протяжении многих лет развивает взаимодействие с партнерами из Японии. Компания является партнером по проекту «Сахалин-1» с пулом иностранных компаний, в том числе, с японской SODECO. Акционерами SODECO выступают Правительство Японии, JAPEX, ITOCHU Corporation, Marubeni Corporation, INPEX Corporation. Кроме того, «Роснефть» ежегодно осуществляет поставки нефти и нефтепродуктов в Японию.