Ветер в карманах

Загнали себя в уголь

Сколько мы платим за электроэнергию? Конечно, каждому хотелось бы платить меньше, но средневзвешенная цена в сентябре 2021 года составляла примерно в полторы тысячи рублей за мегаватт в час. Это много или мало? Попробуем сравнить с другими странами и разобраться, что к чему.

Начнем с Великобритании, где 13 сентября был зафиксирован ценовой рекорд - 354 фунта стерлингов за МВтч. Это на 700% выше средней цены последнего десятилетия, остававшейся на уровне около 45 фунтов. Т. е., подданых британской королевы сейчас призывают заплатить цену, которая более чем в 20 раз превосходит ту, что платим мы, хотя обычно им приходится переплачивать всего втрое.

В чем причина?

Несколько лет назад британские власти триумфально объявили об отказе от угля для выработки электроэнергии. Были даже специальные слушания, где представители одного «экологического» движения, объявленного в РФ иностранным агентом, убеждали Великобританию отказаться от закупок угля в России. Что получилось на деле? В августе этого года ветряки Соединенного Королевства просто не выработали нужных стране объемов энергии ввиду безветренной погоды. Пришлось снова запускать угольные электростанции. Правда, про это вы вряд ли прочтете в новостях - ведь говорить про провалы энергетической политики в «продвинутой» Европе не принято, это же не сообщение об отказе Великобритании от угля, которое лилось из каждого утюга, работающего, ясное дело, от чистой энергии.

Газ до упора

С начала этого года уголь стал основным источником электроэнергии для Германии, где деньги-то считать умеют. Фактически уголь заместил ветер в энергосистеме страны, но на фоне дефицита поставок тарифы на электроэнергию удвоились и сейчас превышают 100 Евро за МВтч. Но об этом вам тоже постараются не говорить, либеральные журналисты куда чаще пишут о чем-нибудь вроде роста выработки возобновляемых источников энергии вдвое, умалчивая, что это рост с 1 до 2%.

Сейчас в Европе не хватает ни газа, ни угля, чтобы удовлетворить панический спрос на энергоносители. Сейчас, когда я пишу этот текст, цены на газ в ЕС установили абсолютный рекорд в 950 долларов США за тысячу кубометров. Возможно, когда вы прочтете эту статью, цены уже преодолеют уровень в тысячу долларов. Заполненность газохранилищ не превышает 70% - при обычном для начала осени уровне в 90%.

Куда ведет «зеленый путь»?

На этом фоне Газпрому, по-видимому, светят рекордные цифры в отчетах о прибыли. Что это значит для наших европейский соседей? В Греции тариф уже 113 Евро за МВтч, в Латвии - 130 Евро, в Эстонии - 141,6 Евро.

В самую пору вспомнить знаменитую дискуссию Германа Грефа и Анатолия Чубайса, происшедшую еще в январе 2017 года. Тогда глава Сбербанка заявил, что «я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие десять лет, что у нас какое-то «солнце» появится или «ветер». В карманах - может быть, но не в электроэнергетике». Для европейцев это предсказание сбывается, а что же у нас?

А у нас ничего не меняется. Анатолий Чубайс на недавней сессии Восточного экономического форума во Владивостоке все так же говорит, что «есть один-единственный путь, он называется зеленый. Другого пути нет и не будет». Ведущие СМИ эту новость тиражируют с заголовками про «отрасли будущего», но на примере Европы мы сейчас можем убедиться в том, куда ведет такой путь. Учиться все же лучше на ошибках других.

Министерство финансов РФ совместно с Центробанком завершило разработку Стратегии развития финансового рынка страны на перспективу до 2030 года. Изрядное внимание в ней уделено «зеленой революции», энергопереходу и декарбонизации.

200 тысяч рублей - с каждого налогоплательщика

Сколько же нам будет стоить эта декарбонизация? Ответ есть. На том же самом Восточном экономическом форуме вице-президент Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Байда заявил, что «для полной декарбонизации российской экономики при текущем технологическом уровне потребуется в пике до 15 трлн рублей (14 - 15% нынешнего ВВП страны) ежегодно до 2060 года».

15 трлн рублей - это три четверти федерального бюджета РФ. Где можно взять такие деньги в условиях санкций? Если только с налогоплательщиков - примерно по 200 тысяч рублей с каждого. Ежегодно. И, наверное, никто из нас не удивится, если узнает, что помогать осуществлять декарбонизацию и энергопереход будут компании, заблаговременно созданные теми, кто говорит о важности «зеленой экономики».

Но есть вариант просто продолжать работать в соответствии со стратегией Правительства РФ, которая, кстати, обеспечивает нам с вами куда меньший уровень цен на электроэнергию, чем в Европе. Спрос на нефть, газ и уголь есть даже в странах ЕС, это реальность, которую сложно игнорировать. На продвижение наших энергоресурсов завязаны такие крупные и стратегически важные для нашей страны проекты, как «Северный поток-2» и расширение Восточного полигона железных дорог - Транссиба и БАМа.

Хочется верить, что победит этот подход, а не стремление выкачать побольше денег из карманов россиян, оставив там лишь ветер. А какие выводы сделают для себя европейцы - мы вскоре увидим. Зима близко.

Все это было предсказуемо. Но европейские власти, взявшие курс на переход к «зеленой» энергетике, предпочитали не слушать критику, а теперь за это придется платить гражданам ЕС.