Игра-конкурс в соцсетях

1.1. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» - общество с ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» ОГРН 1067746158083, ИНН 7701639976, Юридический адрес: 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 2 (далее – «Организатор»).

1.2. Оператором Конкурса является АО «ИД «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2Б, этаж 8, помещение 800 (далее – Оператор).

1.3. Конкурс направленные на привлечение внимания к 30-ти летнему юбилею кампании P&G в России.

1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.

1.5. Конкурс проводится на 1 (одной) интернет-площадке: на официальной странице «Комсомольская правда» в социальной сети «Вконтакте», а также на официальном сайте KP.ru, где осуществляется анонсирование Конкурса, подробное описание условий Конкурса, а также размещаются результаты Конкурса.

1.6. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Общий период проведения Конкурса — с 20 сентября по 06 октября 2021 года включительно. Указанные сроки включают в себя:

2.1.1. Сроки совершения действий для участия в Конкурсе (далее – «Период приема Конкурсных работ») — с 20 сентября по 03 октября 2021 года включительно.

2.1.2. Сроки определения Победителей — 06 октября 2021 года.

2.1.3. Сроки публикации итогов Конкурса — результаты Конкурса публикуются Оператором в комментариях к Конкурсному посту на официальной странице «Комсомольская правда» в социальной сети «Вконтакте», 06 октября 2021 года.

2.1.4. Сроки вручения Призов — каждый Победитель Конкурса вправе получить Приз не позднее 31 октября 2021 года включительно.

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

В настоящем Положении используемые термины имеют следующие значения:

Аккаунт Участника — личная страница Участника Конкурса в социальной сети «Вконтакте».

Конкурсный пост — отдельно взятое сообщение в сообществе в социальной сети для участия в Конкурсе, содержащая информацию о Конкурсе и используемая для публикации прочей информации от Организатора и/или Оператора Конкурса.

Конкурсная работа — уникальное произведение, соответствующее требованиям, указанным в п.

5.4. Положения.

Участник — лицо, соответствующее критериям, указанным в разделе 6 настоящего Положения.

Жюри — группа экспертов, подводящая итоги Конкурса, включая, но не ограничиваясь, соблюдение Положения Конкурса на протяжении всего периода его проведения и вынесение решения о Победителях Конкурса.

Модерация — контроль выполнения требований, установленных Организатором и/или Оператором Конкурса.

Победитель — участник Конкурса, признаваемый победителем в порядке, описанном в разделе 6 настоящего Положения.

Персональные данные — ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона и адрес электронной почты. Персональные данные собираются и обрабатываются Организатором и Модератором Конкурса в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ с целью валидации Конкурсных работ и вручения Призов в порядке, предусмотренном настоящими Положением.

Приз – ценный подарок, вручаемый Победителям Конкурса.

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

4.1 Призы:

Приз для каждого из Победителей – призовые наборы Procter&Gamble состоящие из: Электрическая зубная щетка Oral-B; Шампунь в алюминиевой многоразовой банке H&S и Pantene; Капсулы для стирки Ariel; Средство для мытья посуды Fairy Pure&Clean

Общее количество Призов – 20 (двадцать). Стоимость каждого Приза не превышает сумму в размере 4 000 рублей.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

5.1. Участником Конкурса может стать полностью дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, старше 18 лет.

5.2. Запрещается принимать участие в Конкурсе работникам и представителям Организатора и Оператора, аффилированных с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса.

5.3. Для того, чтобы стать Участником Конкурса, претендующим на получение Приза, необходимо выполнить следующие действия на странице Конкурсного поста в период приема Конкурсных работ:

• Разгадать 10 загадок, за каждой из которых скрывается один продукт P&G. Написать 10 ответов на загадки в комментариях. В качестве ответов принимаются названия брендов написанные как на английском так и на русских языках.

• подтвердить свое ознакомление и согласие с настоящим Положением путем принятия участия в Конкурсе.

• Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с настоящим Положением. Согласие с Положением является полным и безоговорочным.

5.4. Действительной Конкурсной работой считается уникальное текстовая работа, написанная на русском или английском языках. 10 ответов на 10 загадок:

1. Мужчина брутальный полы натирал. Зал дамочек ахал и рукоплескал. Носочки белые — полы зеркальные!

2. На столе гора посуды — от тарелочки до блюда. Одной капельки хватило, чтоб хозяйка все помыла.

3. Если на коне в поход еду задом наперед, аромат не подведет, он как конь стремительный — просто восхитительный.

4. «Мамам всем полезно знать, что поможет малышам любить, играть, спокойно спать!».

5. Придайте себе уверенности, скажите перхоти - нет У волос здоровых и сильных совсем не сложный секрет.

6.Идеально чисто с ним - всегда! Пятна не останутся — никогда! ! С ним - хоть в свежесть морозную, хоть в долину роз. И цена реальна, так что не вопрос.

7. У каждой лучший мужчина свой: богатый, веселый красивый, родной. Но знают любимая и весь свет, чего для мужчины лучше нет.

8. Паста зубная — путь к здоровой улыбке! Улыбки никогда не бывают в избытке,,

Как бы ни было счастье зыбко, пусть здоровьем сияет улыбка!

9. Чисто-чисто-чистота! Красота и лепота! Отстирает весь наряд — от макушки и до пят. Потому что это…

10. Шевелюра как в рекламе, подругам на зависть, на радость маме. , Волосы сильные и всем ясно — ты сияешь, ты прекрасна!

Критериями для оценки Конкурсных работ являются правильность названия бренда из загадок написанных в Конкурсном посте.

5.5. Участник вправе создать неограниченное количество Конкурсных работ.

5.6. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 5 настоящего Положения, действий, указанных в п.5.3. настоящего Положения, признается регистрацией на участие в Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором на участие в Конкурсе считается заключенным путем совершения конклюдентных действий, а такое лицо признается Участником Конкурса и становится претендентом на получение Приза, указанного в разделе 4 настоящего Положения.

5.7. Оператор осуществляет передачу Организатору поступивших Конкурсных работ и аккаунтов Участников Конкурса.

5.8. Конкурсные работы Участников проходят Модерацию в течение Сроков определения победителя.

5.9. Организатор имеет право по своему усмотрению дисквалифицировать Участника Конкурса, включая, но не ограничиваясь, в следующих случаях, если Конкурсная работа:

• содержит нецензурные выражения, призывы к насилию и т.д.;

• задевает честь и достоинство других Участников Конкурса;

• разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;

• нарушает права третьих лиц.

5.10. Оператор и/или Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические ограничения, препятствующие, в том числе, недобросовестным методам получения Приза (если применимо).

5.11. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением Призов, в установленные настоящим Положением сроки и порядке.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1. По окончанию Периода приема Конкурсных работ, определяем 20 первых правильно ответивших посредством оценки Конкурсных работ. 1 балл начисляется за каждую разгаданную загадку (максимум 10 баллов). Плюс по 1 баллу за каждую загадку первому угадавшему (максимум 10 баллов).

6.2. На Призы Конкурса претендуют первые 20 пользователей, набравших максимальное количество баллов, объявляются победителями. Если несколько пользователей наберут равное количество баллов, победителей определит рандомайзер.

6.3. После определения Победителя Конкурса в соответствии с настоящим Положением, Оператор 06 октября 2021 года размещает информацию о Победителях Конкурса в комментариях к конкурсному посту на официальной странице «Комсомольская правда» в социальной сети «ВКонтакте». Организатор уведомляет о победе и о порядке получения Приза каждого Победителя Конкурса, посредством направления сообщения на Аккаунт Участника.

6.4. Для получения Призов, указанных в разделе 4 настоящего Положения, Победитель обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления о победе предоставить на электронную почту Оператора irina.petrova@phkp.ru следующую контактную информацию: Фамилия Имя Отчество, точный адрес проживания для определения способа передачи Приза с обязательным указанием индекса, региона, области, населенного пункта, улицы, дома (корпус/строение), квартиры, а также номер мобильного телефона.

• Указание неполной/недостоверной контактной информации, а также отказ от предоставления контактной информации, указанной в п.6.4 настоящего Положения, означают отказ от получения Приза.

• В момент получения Приза Победитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и собственноручно подписывает акт о передаче Приза. Данный акт предоставляется Организатору Конкурса лично либо через уполномоченного посредника.

6.5. Если в течение 5 (пяти) календарных дней Победитель, претендующий на Приз, не отвечает на сообщения от Организатора о победе, отказывается от получения Приза, направив письменное уведомление на электронную почту Организатора irina.petrova@phkp.ru, или отказывается предоставить информацию, указанную в п. 6.4. настоящего Положения, то он лишается права на получение Приза, а Организатор имеет право распорядиться Призом по собственному усмотрению иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. Организатор не несет ответственности за неполучение, в том числе в установленный срок, писем, содержащих указанные в п. 6.4. настоящего Положения контактной информации, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора.

6.6. Организатор/Оператор ни в какой мере не несет ответственности в том случае, если на сообщения с аккаунта/электронной почты Победителя будет отвечать не Победитель, а иное лицо.

6.7. Приз, указанный в разделе 4 настоящего Положения, выдается Победителю Конкурса, проживающему в г. Москве, в офисе Оператора Конкурса по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2Б. Датой вручения Приза считается дата его фактической передачи Победителю, зафиксированная в документе, подтверждающем получение Приза Победителем.

6.8. Победителю Конкурса, который не может получить Приз указанным выше способом, Приз будет отправлен почтовой/курьерской службой по адресу, указанному им в ответ на уведомление Организатора о победе, не позднее чем 31 октября 2021 года включительно. Способ передачи Победителю Приза определяется Оператором. Оператор оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю Приза.

6.9. Дата вручения Победителю Конкурса Приза способом, указанным в п. 6.8. настоящего Положения, определяется по дате передачи Приза Оператором в почтовую/курьерскую службу.

6.10. С даты вручения Приза Победитель несет риск его случайной гибели или порчи. Организатор не несет ответственности за задержку доставки Призов по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.

6.11. Замена Приза или какой-либо его части иными призами не допускается, Приз не может быть истребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит. Передача Призов третьим лицам не допускается.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Конкурс, Положение, а также любая деятельность, связанная с проведением Конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.2. Конкурс не является публичной офертой. Участие в Конкурсе не означает заключение договора в результате объявления публичной оферты, не влечет каких-либо обязательных отношений между Организатором, Оператором и Участниками.

7.3. В случае нарушения Участником Положения Конкурса, выявлении Организатором/Оператором мошеннических операций Участника с целью получения Приза, Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении Приза.

7.4. Организатор/Оператор вправе по своему усмотрению не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, предусмотренных Положением или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.

7.5. За исключением оговоренного Положения, все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы и убытки, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть «Интернет»).

7.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя по своей воле и в своем интересе, дает свое согласие Организатору/Оператору на обработку своих персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут использоваться Организатором и Оператором, а также уполномоченными Организатором и Оператором лицами исключительно в целях проведения Конкурса не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом. Согласие дается на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение в случаях и в объеме, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Положением, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие может быть в любой момент отозвано Участником путем направления уведомления по электронной почте в адрес Оператора – irina.petrova@phkp.ru. Отзыв согласия на обработку персональных данных считается отказом от участия в Конкурсе.

7.7. Организатор/Оператор не несут ответственность за технические сбои, в том числе за несвоевременную доставку/получение электронных сообщений, а также любые иные технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине Организатора/Оператора.

7.8. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид Призов, их параметры и характеристики могут отличаться от их изображений в Конкурсном посте и упаковке Призов. Все претензии относительно качества Призов необходимо предъявлять непосредственно их производителю. По всем дополнительным вопросам Участник может обращаться к Оператору Конкурса по адресу электронной почты irina.petrova@phkp.ru.

7.9. Организатор, выполняя функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных Победителями Конкурса в связи с передачей им Призов.

7.10. Все сообщения, отправленные Организатором и/или Оператором на аккаунт Участника, считаются отправленными и полученными в момент отправки электронного сообщения от Организатора и/или Оператора.

7.11. Организатор и Оператор не несут ответственности за пропуск сроков, установленных настоящим Положением для совершения действий участника. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз по истечении срока для его получения не выдается.

7.12. Вся переписка с Участником Конкурса имеет силу с момента начала участия в Конкурсе Участником и сохраняет ее (силу) после окончания Конкурса, в том числе после момента получения Победителем Приза.