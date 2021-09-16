Выбрали самых модных звезд: у Лорак – идеальная грудь, у Подольской – осиная талия, а Барановская умеет наряжаться

Ани Лорак и ее друг Филипп Киркоров знают толк в моде. Фото: пресс-служба «Fashion People Awards»

В Москве вручили премию «Fashion People Awards». Нарядные знаменитости собрались в одном из ресторанов в «Крокус Сити Холл». Это светское событие состоялось уже в одиннадцатый раз. Звезды наговориться не могли – после летних отпусков и карантинного перерыва. Мы отметили самых модных звезд – тех, с кого в этом осенне-зимнем сезоне можно брать пример. Допустим, при выборе платья на новогоднюю вечеринку.

Горячая штучка Ани Лорак

Ани Лорак победила в номинации «Fashion певица». Свое звание Каролина оправдала по полной программе. Идеальный лук для светской тусовки, премии и любого праздника. Лаконичный бра под пиджак – тренд не только в Голливуде, но и у нас. Тандем бра и пиджак – модно, сексуально, нарядно. Певица дополнила образ элементами декора – она ведь поп-дива. Этот прием можно взять на вооружение для праздничного вечера.

Мисс элегантность Кристина Орбакайте

Кристину Орбакайте назвали иконой стиля. Фото: пресс-служба «Fashion People Awards»

Кристина Орбакайте получила приз в номинации «Икона стиля». Певица, как обычно, была безупречна. Модницам на вооружение: платье поверх брюк – актуальная комбинация сезона. Кожаные брюки – нестареющая классика, черный total look. Тенденция на многослойность продолжает завоевывать мир звезд, и может успешно перебраться в гардероб их поклонниц.

Яркая и дерзкая Юлия Барановская

Юлия Барановская и ее идеальное декольте. Фото: пресс-служба «Fashion People Awards»

Самой яркой и нарядной оказалась ведущая мероприятия Юлия Барановская, благодаря цвету платья – красный беспроигрышный вариант акцентировать внимание на своей персоне. Актуальная асимметрия в этом наряде закрывает не только модные вопросы – подчеркивает идеальный силуэт, делает платье вечерним и не простым. В таком не стыдно выйти на красную дорожку международного уровня.

Голливудская дива Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская выгуляла рукава-крылья. Фото: пресс-служба «Fashion People Awards»

Очень красивая, статная Олеся Судзиловская поразила креативным нарядом. Как известно, в этом сезоне главный элемент декора в одежде – рукава. Актриса демонстрирует самые необычные рукава нашей светской тусовки. Ну и все оттенки розового отлично поднимают настроения холодными вечерами.

Мисс длинные ноги Слава

У Славы самые модные сапоги на эту осень. Фото: пресс-служба «Fashion People Awards»

Певица Слава выгуляла новые ботфорты – самые модные сапоги этой осени. В таких можно и в офис, и на свидание, и на вечеринку. Ботфорты можно носить и в пир, и в мир. В моде и обтягивающие модели-чулки, и более расслабленные, комфортные для ног варианты. Идеальное сочетание – как у Славы: гипервысокие сапоги и мини.

Наталья Подольская и похудение года

Наталья Подольская за год похудела почти на 10 кг. Фото: пресс-служба «Fashion People Awards»

Наталья Подольская через год после родов продемонстрировала отличную форму: плоский живот, осиную талию и стройные ноги. На этой вечеринке певица позволила себе максимально открытый наряд и отсутствие части нижнего белья. Наряд у Подольской не слишком модный, зато дерзкий. Главная сила звезды – в надежном тыле, в семье. Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым даже премию заслужили - Fashion пара года.

Офисная леди Юлия Савичева

Юлия Савичева выгуляла самый модный костюм сезона. Фото: пресс-служба «Fashion People Awards»

Певица Юлия Савичева пришла в непривычном для себя образе – деловом и одновременно нарядном костюме. Замена безразмерных худи на элегантные костюм – тренд осенне-зимнего сезона. Брючный костюм Юлию красит. Широкие брюки, удлиненный пиджак отлично смотрятся и с туфлями, и с кедами, и даже с балетками в офисе. Певица получила премию в номинации «Fashion видео» – на песню «Сияй».

Телеверсию премии «Fashion People Awards 2021» покажут каналы Жара ТВ и Муз ТВ.