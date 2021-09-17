Сезон простуд: Не позволяй иммунитету ослабеть!

- Кто сказал, что осенью обязательно нужно болеть?!
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Можно ли укрепить иммунитет так, чтобы не болеть даже в самые слякотные и холодные дни? Попробуем понять, как усилить защитные силы организма, чтобы они не дали сбой.
Прежде всего, разберемся в вопросе - где живет иммунитет. Наша иммунная система состоит из нескольких органов. Это:
Миндалины и аденоиды.
Вилочковая железа - тимус.
Лимфатические узлы.
Селезенка.
Аппендикс.
Пластинки Пейе в кишечнике.
Костный мозг.
Все они производят или накапливают наши главные клетки-защитники - лимфоциты (белые кровяные тельца).
Как только организм подвергается атаке инфекции, то есть в него проникают болезнетворные бактерии, микробы, вирусы, лимфоциты начинают вырабатывать антитела. Эти белки и есть оружие нашего иммунитета - они набрасываются на «захватчиков» и вступают с ними в бой.
Если иммунная система здорова, лимфоциты крепкие и их много, то организм выходит из борьбы победителем.
Лимфоциты обладают «иммунной памятью». Это означает, что если уже замеченный ими однажды микроб снова попадает в организм, лимфоциты уже встречают его большим количеством антител и побеждают быстрее и легче. На этом принципе основаны прививки.
Если лимфоциты стоят на страже нашего здоровья в крови, то в клетках внутренних органов служат их «коллеги» - макрофаги, в задачу которых входит немедленно «арестовать» бактерии, попавшие в ткани.
Почему защита
дает сбой?
Главные враги нашей иммунной системы, это:
Простудные и инфекционные заболевания. Получается замкнутый круг - чем чаще человек простужается, тем больше страдает его иммунитет, и чем хуже иммунный ответ организма, тем чаще человек подхватывает инфекции.
Сезонные гиповитаминозы (например, нехватка зимой витаминов D и C).
Стрессы. Доказано, что при сильном эмоциональном и психическом напряжении не только повышается выработка таких гормонов стресса, как адреналин и кортизол, но и продукция гормона ацетилхолина, его иначе называют «гормоном слабости», который делает уязвимее иммунную систему организма человека.
Жесткие диеты, дисбаланс белков, жиров и углеводов.
Злоупотребление алкоголем и сигаретами.
Неграмотное применение антибиотиков.
Витамины
для отражения вирусных атак
1. Каротины, из которых синтезируется витамин А, и витамин Е - лучшая защита клеток тимуса (вилочковой железы). Чем выше их концентрация, тем успешнее этот орган способен бороться с микроорганизмами. Селезенка тоже производит защитные тела и должна быть защищена от вредных веществ такими антиокислителями, как витамины А и Е. Провитамин А содержится в моркови, шпинате, ягодах шиповника, витамином Е богаты растительные масла. Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день съедать две столовые ложки оливкового масла.
2. Регулярное употребление томатного сока повышает концентрацию каротинов во всех клетках организма. Что касается витамина Е, то его дефицит в организме легко преодолеть, если ежедневно принимать по столовой ложке растительного масла - в чистом виде или салатах.
3. Ешьте больше цитрусовых и яблок (в них витамин С и железо).
4. Также поддержать иммунитет помогут: цинк (его много в неочищенном зерне, пивных дрожжах) и селен (им богаты зерновой хлеб, говядина, телятина, индейка, чеснок).
5. Ежедневно ходите пешком не менее 30 - 40 минут, именно столько времени нужно организму, чтобы активизировались сердечно-сосудистая и иммунная системы.