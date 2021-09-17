Сезон простуд: Не позволяй иммунитету ослабеть!

- Кто сказал, что осенью обязательно нужно болеть?! Фото: Shutterstock

Можно ли укрепить иммунитет так, чтобы не болеть даже в самые слякотные и холодные дни? Попробуем понять, как усилить защитные силы организма, чтобы они не дали сбой.

Прежде всего, разберемся в вопросе - где живет иммунитет. Наша иммунная система состоит из нескольких органов. Это:

Миндалины и аденоиды.

Вилочковая железа - тимус.

Лимфатические узлы.

Селезенка.

Аппендикс.

Пластинки Пейе в кишечнике.

Костный мозг.

Все они производят или накапливают наши главные клетки-защитники - лимфоциты (белые кровяные тельца).

Как только организм подвергается атаке инфекции, то есть в него проникают болезнетворные бактерии, микробы, вирусы, лимфоциты начинают вырабатывать антитела. Эти белки и есть оружие нашего иммунитета - они набрасываются на «захватчиков» и вступают с ними в бой.

Если иммунная система здорова, лимфоциты крепкие и их много, то организм выходит из борьбы победителем.

Лимфоциты обладают «иммунной памятью». Это означает, что если уже замеченный ими однажды микроб снова попадает в организм, лимфоциты уже встречают его большим количеством антител и побеждают быстрее и легче. На этом принципе основаны прививки.

Если лимфоциты стоят на страже нашего здоровья в крови, то в клетках внутренних органов служат их «коллеги» - макрофаги, в задачу которых входит немедленно «арестовать» бактерии, попавшие в ткани.

Почему защита

дает сбой?

Главные враги нашей иммунной системы, это:

Простудные и инфекционные заболевания. Получается замкнутый круг - чем чаще человек простужается, тем больше страдает его иммунитет, и чем хуже иммунный ответ организма, тем чаще человек подхватывает инфекции.

Сезонные гиповитаминозы (например, нехватка зимой витаминов D и C).

Стрессы. Доказано, что при сильном эмоциональном и психическом напряжении не только повышается выработка таких гормонов стресса, как адреналин и кортизол, но и продукция гормона ацетилхолина, его иначе называют «гормоном слабости», который делает уязвимее иммунную систему организма человека.

Жесткие диеты, дисбаланс белков, жиров и углеводов.

Злоупотребление алкоголем и сигаретами.

Неграмотное применение антибиотиков.

Витамины

для отражения вирусных атак

1. Каротины, из которых синтезируется витамин А, и витамин Е - лучшая защита клеток тимуса (вилочковой железы). Чем выше их концентрация, тем успешнее этот орган способен бороться с микроорганизмами. Селезенка тоже производит защитные тела и должна быть защищена от вредных веществ такими антиокислителями, как витамины А и Е. Провитамин А содержится в моркови, шпинате, ягодах шиповника, витамином Е богаты растительные масла. Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день съедать две столовые ложки оливкового масла.

2. Регулярное употребление томатного сока повышает концентрацию каротинов во всех клетках организма. Что касается витамина Е, то его дефицит в организме легко преодолеть, если ежедневно принимать по столовой ложке растительного масла - в чистом виде или салатах.

3. Ешьте больше цитрусовых и яблок (в них витамин С и железо).

4. Также поддержать иммунитет помогут: цинк (его много в неочищенном зерне, пивных дрожжах) и селен (им богаты зерновой хлеб, говядина, телятина, индейка, чеснок).

5. Ежедневно ходите пешком не менее 30 - 40 минут, именно столько времени нужно организму, чтобы активизировались сердечно-сосудистая и иммунная системы.