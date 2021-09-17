Дуэтом можешь ты не петь, но африканцем стать обязан

Засунуть голову в ящик - далеко не самое серьезное испытание в шоу, которое ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото: Канал ТНТ

«ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА!»

«Последний герой», «Сердце Африки», «Остров» и другие реалити-шоу, в которых знаменитости выживают в суровых условиях, казалось бы, не способны предложить нам ничего нового, но зрители по-прежнему с удовольствием подобный продукт потребляют. И вот свежая порция - проект «Звезды в Африке» (ТНТ, с 19 сентября по воскресеньям, 20.00), действия которого разворачиваются в Южной Африке в знакомой нам по творчеству Корнея Чуковского провинции Лимпопо. Впрочем, веселое название из детства отнюдь не предполагает веселья: в шоу, которое ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян, знаменитостям придется доказать, что деньги и слава не превращают человека в капризное изнеженное существо.

Стартуют участники в количестве 10 человек, затем кто-то из них проект покинет, а вакантные позиции займут новички. Актрисы Светлана Пермякова и Анна Хилькевич, актеры Стас Ярушин и Андрей Гайдулян, спортсмены Вячеслав Малафеев и Алексей Ягудин, экс-участница «Дома-2» Виктория Боня, певец Митя Фомин - эти и другие известные персоны заселятся в лагерь посреди джунглей, кишащих змеями, пауками и крокодилами. А затем начнутся сложные испытания и... голод!

В каждом выпуске претендентам на победу надо пройти два испытания - например, засунуть руку в коробку со змеями или посидеть в аквариуме с крокодилами. За выполнение задания начисляются баллы, именуемые здесь звездами, которые можно обменять на еду. Участник имеет право отказаться от испытания - достаточно объявить: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» Но в этом случае без еды останутся все. И отказник становится главным кандидатом на вылет из шоу, ведь он определяется голосованием его коллег.

ВОКАЛОМ ОБ СТЕНУ

Французское шоу Duos Mystеres дебютировало в эфире в феврале, и вот уже нашим зрителям предлагают его адаптацию - «Дуэты» (Россия 1, с 19 сентября по воскресеньям, 18.00). Участники, популярные персоны, исполняют песни в паре с другими артистами, не зная перед выходом на сцену о том, с кем им предстоит спеть. Загадочного напарника или напарницу отделяет от участника огромная зеркальная стена, за которой может скрываться кто угодно. Важный нюанс - участника и его соратника по музыкальному тандему обязательно что-то связывает. Причем не только что-то хорошее. Не обойдется и без романтики - кому-то выберут в пару его (или ее) экс-вторую половинку. Самое интересное, конечно, в том, сможет ли участник догадаться, кто поет вместе с ним до того момента, как песня окончится и стена поднимется.

Рулит проектом Николай Басков, который, чтобы лучше понять суть шоу, сам споет со своей будущей соведущей (или соведущим) по той же зеркальной схеме и узнает имя напарника уже по ходу первого выпуска.