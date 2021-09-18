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Наука18 сентября 2021 7:00

The Wall: ученые обнаружили ледяную стену, как из «Игры престолов», только в 5 раз выше

Стена появилась 20 тысяч лет назад
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Слой льда над Шотландией достигал толщины в километр.

Слой льда над Шотландией достигал толщины в километр.

Ледяную стену высотой в километр «нашел» американской гляциолог Макс Ван Вик де Врайс (Max Van Wyk de Vries) – специалист по исследованию ледников из Университета Миннесоты (University of Minnesota). «Нашел» в Шотландии – от нечего делать, что называется, занявшись изучением доисторического ландшафта этой страны. Потому что застрял там в городе Данди (Dundee).

- Приехал к своей подруге и попал в локдаун по поводу пандемии, - рассказал он местной газете.

Исследования гляциолога привели к осознанию того, что 20 тысяч лет назад – во время последнего ледникового периода – к местности, где теперь располагается город, подступил ледник толщиной в километр. Впечатленный своим открытием, Макс Ван Вик де Врайс решил представить его графически. И представил вместе с коллегой - Кайераном Дунканом (Kieran Duncan) из Университета Данди (University of Dundee).

В последний ледниковый период почтти все Британские острова были покрыты толстым слоем льда.

В последний ледниковый период почтти все Британские острова были покрыты толстым слоем льда.

В итоге, Макс и Кайеран изготовили 3-минутный видеоролик, в котором показали, как ледники, пришедшие с севера, покрывали Шотландии. И то, какой колоссальной толщины они были. Для наглядности, ученые изобразили доисторический ледяной пласт на фоне города Данди. Получилась картинка, которая взволновала воображение не только местных жителей. Ролик стал популярным в сети.

Ледяная стена, нависшая над кварталами, вышла похожей на The Wall - ту, которую люди видели в сериале «Игра престолов». Она, как многие помнят, возвышалась на севере Вестероса и отделяла Семь Королевств от диких земель. Только киношная была гораздо ниже – всего 200 метров. Высота реальной ледяной стены достигала одного километра.

Стена из "Игры престолов", казавшаяся чудовищной, была ниже шотландской.

Стена из "Игры престолов", казавшаяся чудовищной, была ниже шотландской.

Со временем ледники отступили и растаяли. Как в другом сериале – «Ледниковый период», в котором тоже имелась ледяная стена. Той, что высилась на самом деле, не стало уже 11 тысяч лет назад.

Кадр из мультфильма: даже анимационный ледяные стены волнуют воображение.

Кадр из мультфильма: даже анимационный ледяные стены волнуют воображение.

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Ученые обнаружили ледяную стену, как из «Игры престолов»
Ученые обнаружили ледяную стену, как из «Игры престолов»
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