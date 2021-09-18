The Wall: ученые обнаружили ледяную стену, как из «Игры престолов», только в 5 раз выше

Слой льда над Шотландией достигал толщины в километр.

Ледяную стену высотой в километр «нашел» американской гляциолог Макс Ван Вик де Врайс (Max Van Wyk de Vries) – специалист по исследованию ледников из Университета Миннесоты (University of Minnesota). «Нашел» в Шотландии – от нечего делать, что называется, занявшись изучением доисторического ландшафта этой страны. Потому что застрял там в городе Данди (Dundee).

- Приехал к своей подруге и попал в локдаун по поводу пандемии, - рассказал он местной газете.

Исследования гляциолога привели к осознанию того, что 20 тысяч лет назад – во время последнего ледникового периода – к местности, где теперь располагается город, подступил ледник толщиной в километр. Впечатленный своим открытием, Макс Ван Вик де Врайс решил представить его графически. И представил вместе с коллегой - Кайераном Дунканом (Kieran Duncan) из Университета Данди (University of Dundee).

В последний ледниковый период почтти все Британские острова были покрыты толстым слоем льда.

В итоге, Макс и Кайеран изготовили 3-минутный видеоролик, в котором показали, как ледники, пришедшие с севера, покрывали Шотландии. И то, какой колоссальной толщины они были. Для наглядности, ученые изобразили доисторический ледяной пласт на фоне города Данди. Получилась картинка, которая взволновала воображение не только местных жителей. Ролик стал популярным в сети.

Ледяная стена, нависшая над кварталами, вышла похожей на The Wall - ту, которую люди видели в сериале «Игра престолов». Она, как многие помнят, возвышалась на севере Вестероса и отделяла Семь Королевств от диких земель. Только киношная была гораздо ниже – всего 200 метров. Высота реальной ледяной стены достигала одного километра.

Стена из "Игры престолов", казавшаяся чудовищной, была ниже шотландской.

Со временем ледники отступили и растаяли. Как в другом сериале – «Ледниковый период», в котором тоже имелась ледяная стена. Той, что высилась на самом деле, не стало уже 11 тысяч лет назад.

Кадр из мультфильма: даже анимационный ледяные стены волнуют воображение.