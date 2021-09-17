Управление доступностью товаров в «Пятёрочке» автоматизируется

«Разработка и внедрение передовых решений, повышающих эффективность бизнес-процессов и улучшающих клиентский опыт гостей, позволяет нам удерживать лидерские позиции и является неотъемлемой частью глобальной цифровой трансформации «Пятёрочки», - отметил Сергей Попов, директор по операциям и розничным технологиям торговой сети «Пятёрочка». - Доступность товаров на полке – важнейший фактор, который в конечном счёте влияет и на показатели РТО, и на впечатление гостя от посещения нашего магазина. В среднем по рознице упущенные продажи из-за некорректной представленности товара могут доходить до 10%. Причём зачастую это просто человеческий фактор. Поэтому мы активно автоматизируем рутинные процессы, например, конкретно в случае с товарной представленностью мы разработали уникальное для розничного рынка решение, которое отвечает всем запросам ритейлера и позволяет эффективно выявлять и решать возникающие проблемы с товарной доступностью, минимизируя нагрузку на персонал».

Ранее управление товарной доступностью осуществлялось в ручном режиме - непосредственно ответственными сотрудниками конкретных магазинов торговой сети. Конечно, оно было не до конца эффективным. Новая автоматизированная система управления товарной представленностью работает на основе чековой аналитики за последние шесть месяцев. Она автоматически прогнозирует вероятность продажи товаров с точностью до часа и информирует при выявлении отклонений. Возьмем товар, который с большой вероятностью уже должен был быть реализован, но числится на остатках. В таком случае система формирует сигнал, который транслируется в конкретный магазин. Информация обрабатывается администрацией магазина, и, как следствие, сотрудники перепроверяют ситуацию и стараются оперативно ее решить. Можно дополнительно выставить товар на полку, проверить ценники или актуализировать данные по остаткам. При этом для пользователей системы также работает портал поддержки, который позволяет сопровождать их на всех этапах - от проверки до устранения проблемы.

Внедрение автоматизированной системы управления товарной доступностью направлено на повышение доступности товаров и позволяет разгрузить сотрудников магазина.

Пилот проводился сразу на базе 600 магазинов в разных регионах представительства торговой сети. Он был направлен на увеличение товарной доступности, повышение розничного товарооборота и экономию ресурсов на администрирование процессов. В ходе пилота рост доступности топовых товаров составил порядка 1%, ресурсная потребность на администрирование процессов сократилась на 0,83%.

Сейчас система анализирует весь ассортимент, формируя оповещения в среднем по 60 PLU (код идентификации товара) в день – по наиболее вероятным кейсам. В ближайших планах торговой сети - расширение каналов коммуникации для удобства сотрудников и увеличения скорости реагирования. До конца года решение планируется масштабировать на всю сеть, то есть более чем на 17 000 магазинов «Пятёрочка» в 66 регионах РФ