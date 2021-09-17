Фондовый рынок Монголии стал мировым рекордсменом роста

Монгольская фондовая биржа (МФБ), открытая в 1991 году в городе Улан-Баторе на площади Чингисхана, является единственной в стране Фото: EAST NEWS

Фондовый рынок Монголии в 2021 году по доходности обогнал американские, европейские и азиатские рынки – основной индекс Монгольской фондовой биржи за текущий год вырос более чем на 120%.

Для сравнения: французский индекс CAC увеличился за то же время примерно на 20%, израильский NA35 – на 21%, японский NIKKEI без малого на 10%, а S&P500 – почти на 19%.

Финансовые аналитики полагают, что успех Монгольской фондовой биржи связан с тем, что она стартовала с очень маленькой базы. Кроме того, рост в нынешнем году связывают с мерами господдержки во время пандемии и наличием у местных инвесторов свободных денег. В этом случае увеличение стоимости акций обещает быть недолгим.

Монгольская фондовая биржа (МФБ), открытая в 1991 году в городе Улан-Баторе на площади Чингисхана, является единственной в стране и входит в Федерацию фондовых бирж Азии и Океании. Ежедневно на МФБ торгуются акции 350 монгольских компаний с общей капитализацией более $350 миллионов.

По информации агентства Bloomberg, индекс MSE Top 20, включающий акции 20 крупнейших монгольских компаний, неделю назад побил исторический рекорд, поднявшись до 49252,4 пункта. На сегодняшний день это первое место в мире по темпам роста.