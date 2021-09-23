Новые возможности защиты от гастрита и язвы желудка: рассказывает эксперт

Так происходит, потому что мы оставляем без внимания причину дискомфорта — хеликобактер пилори. Именно эта бактерия может вызывать хронический гастрит, язвенную болезнь и повышает риск развития рака желудка.

Бактерии Helicobacter pylori повышают риск развития рака желудка.

Все, что важно знать о хеликобактерной инфекции и уникальном препарате, который был создан специально для борьбы с ней и сегодня доступен в России, нам рассказал ученый с мировым именем, доктор медицинских наук, профессор, президент Научного общества гастроэнтерологов России, член Американской гастроэнтерологической ассоциации и Всемирной гастроэнтерологической организации, главный редактор журнала «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология», член редакционной коллегии «Европейского журнала внутренней медицины» Леонид Борисович ЛАЗЕБНИК.

Семейная инфекция

— Леонид Борисович, правда ли, что в развитии хронического гастрита и язвенной болезни главную роль играет именно хеликобактер пилори?

— Да, это безусловно главный фактор. И к чему в итоге приведет возникшая язва, сказать сложно. Мы прежде всего опасаемся онкологии. ВОЗ признала хеликобактер пилори фактором №1 среди всех факторов риска развития злокачественных новообразований желудка.

— Где и когда человек может заразиться хеликобактером? Можно ли было, например, минувшим летом подхватить инфекцию на курорте?

— Заразиться можно везде, в том числе на пляже. Возбудитель передается фекально-оральным путем. Источником инфекции могут быть грязные руки, общая посуда, белье и предметы ухода, поручни в общественном транспорте, туалеты и так далее.

— Может ли хеликобактер передаваться от одного члена семьи к другим?

— Именно так и происходит. В семью хеликобактер, как правило, приносят детишки, а затем инфекция распространяется среди других членов семьи.

— Нужно ли при выявлении хеликобактериоза у одного члена семьи обследоваться всем остальным?

— Да, и это входит во все международные рекомендации. Более того, нужно проводить терапию у всех членов семьи.

«Увидел — убей!»

— Как именно хеликобактер вызывает гастрит или язву?

— До поры до времени хеликобактер может не вызывать особых проблем, ведь слизистую оболочку желудка покрывает слой защитной слизи. Но мы сами разрушаем этот «щит» с помощью никотина и смол в сигаретах, этанола, горячей и острой пищи, соли, лекарственных препаратов (например, нестероидных противовоспалительных средств). И тогда бактерии хеликобактер пилори начинают разъедать стенку желудка. В итоге образуется язва, которая воспаляется. Организм запускает процессы регенерации, но на месте дефекта вместо желудочного эпителия образуется кишечный. Происходит так называемая кишечная метаплазия, а это уже предрак.

Здесь действует правило «одной пятой»: примерно в 20% случаев язва желудка перерождается в рак, и это высокий показатель. Поэтому мы — за полное уничтожение хеликобактера

— По каким симптомам можно заподозрить хеликобактерную инфекцию, и что нужно делать, если ее обнаружили?

— Человек может долгое время не обращать особого внимания на какие-то мало выраженные симптомы. «Ну немножко потянуло под ложечкой, небольшая тяжесть после еды, у кого не бывает?». А патологический процесс продолжает развиваться. Поэтому, как только появляются какие-то жалобы со стороны органов пищеварения, мы рекомендуем проводить лабораторное обследование на наличие хеликобактера. А если его обнаружили, то придерживаемся принципа: «Увидел — убей».

— Не секрет, что возбудитель COVID-19 способен поражать не только легкие, но и органы желудочно-кишечного тракта. Правда ли, что наличие хеликобактера повышает риск заражения новым коронавирусом?

— Да, и это известно. Хеликобактер нарушает структуру защитной слизи. В ней образуются «дырки», через которые коронавирусу гораздо легче проникнуть в клетки стенок желудка. Поэтому, когда мир только столкнулся с новой угрозой, но пандемия еще не была объявлена, некоторые эксперты не рекомендовали назначать препараты, которые снижают секрецию слизи, так как это может способствовать заражению новым коронавирусом.

Подобное лечится подобным

— В течение долгого времени в лечении язвенной болезни применяется набор антибиотиков в комплексе с другими препаратами. Разработаны ли альтернативные перспективные методы лечения хеликобактерной инфекции?

— Я полагаю, что будущее — за разработкой новых биологических методов. Все-таки подобное нужно лечить подобным. И я фактически уже предложил такой подход своим коллегам. По сути дела, хеликобактериоз — это дисбиоз (состояние, при котором меняется соотношение между различными представителями микрофлоры). Поэтому мне представляется, что очень важным направлением будет восстановление эубиотического равновесия в желудке с помощью определенных штаммов микроорганизмов, которые помогают устранить агрессивность хеликобактера. И уже сегодня в рекомендации Всемирной гастроэнтерологической ассоциации такие штаммы включены. В их числе — штамм Lactobacillus reuteri DSMZ 17648.

— В чем уникальность штамма Lactobacillus reuteri DSMZ 17648?

— Он является природным антагонистом хеликобактера. На это впервые обратили внимание немецкие микробиологи. С помощью специальной технологии они получили из этого штамма высокоактивную ферментированную субстанцию для уничтожения хеликобактера. Попадая в желудок, она связывается с ним, образуя коагрегаты, и выводит из организма.

Прорыв в борьбе с хеликобактером — уникальный препарат в России

— Выпускаются ли в России препараты, содержащие именно этот уникальный штамм?

— Да, но только один – это метабиотик Хелинорм. Я убежден, что востребованность в нем должна быть высокой, тем более что Хелинорм можно купить без рецепта. Метабиотик, содержащий штамм Lactobacillus reuteri, входит в национальные рекомендации профессиональных сообществ. А сегодня мы разрабатываем очередные клинические рекомендации, где штамм Lactobacillus reuteri DSMZ 17648 займет достойное место в схеме лечения хеликобактериоза. Не исключаю, что со временем может быть поставлен вопрос о более широком применении Хелинорма не только в комплексной терапии, но и для профилактики язвенного поражения желудка, которое, как мы уже говорили, может перерождаться в рак.

Наши читатели спрашивают

— Проводились ли масштабные клинические исследования эффективности Хелинорма и что они показали?

— Помимо большого немецкого исследования, большой интерес представляют результаты крупных исследований эффективности Хелинорма, проведенных в Москве и Санкт-Петербурге. Они показали, что при включении в схему антихеликобактерной терапии препарата Хелинорм ее эффективность повышалась примерно на 25%.

— Как правильно принимать Хелинорм, чтобы достигнуть лучшего результата? Какую длительность курса приема вы рекомендуете?

— Обычно мы назначаем антихеликобактерную терапию антибиотиками на 14 дней, а прием Хелинорма, на мой взгляд, целесообразно продолжать до месяца. Кстати говоря, субъективно он значительно улучшает переносимость антибиотиков.

— Нужно ли принимать Хелинорм для профилактики всем членам семьи, если у одного из них выявлен хеликобактериоз?

— Полагаю, что возможно. Во всяком случае, в приеме Хелинорма как средства монопрофилактики в данной ситуации точно есть здравый смысл.

— Насколько безопасен Хелинорм?

— Важное достоинство этого препарата — высокий профиль безопасности. Его можно применять даже у детишек старше 6 лет, а также у беременных и кормящих женщин.

— Правда ли, что Хелинорм не только борется с хеликобактером, но и способствует улучшению пищеварения?

— Да, препарат способствует устранению дискомфорта в желудке и улучшению пищеварения.

— Как долго сохраняется эффект после завершения курса приема Хелинорма?

— Если мы полностью вылечили инфекцию, то случаи повторного инфицирования хеликобактером встречаются нечасто.

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