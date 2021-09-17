Встречайте нового учителя: комедийный сериал «Курс биологии» выходит на российском телевидении

Фото предоставлено пресс-службой viasat

Группа компаний Viasat приобрела эксклюзивные права на показ комедийного сериала «Курс биологии» от студии NBCUniversal. Первые три сезона будут доступны на канале ViP Comedy и в онлайн-кинотеатре ViP Play. Четвертый сезон «Курса биологии» стартовал на ViP Comedy 16 сентября 2021 года.

В «Курсе биологии» Гленн Хауэртон («В Филадельфии всегда солнечно») играет Джека Гриффина, умного и начитанного, но чрезвычайно циничного школьного учителя, который успел поработать преподавателем философии в Гарварде, но потерял работу мечты в результате скандала. Джеку приходится вернуться в родной городок Толедо в Огайо, чтобы занять вакансию преподавателя углубленного курса биологии. Бывший профессор Лиги плюща неохотно берется за работу в средней школе Уитлок-Хай и однозначно дает ученикам понять, что никогда не будет учить их биологии, – для него это слишком скучно.

Тем не менее, Джек, осознав, что имеет дело с одаренными детьми, которые сделают все, что он велит, начинает использовать их таланты для мести своему сопернику и другим бывшим коллегам. Постепенно главный герой понимает, что, возможно, именно в Толедо он и нашел работу своей мечты. В то же время директору Дербину (Пэттон Освальт, «Король Квинса») приходится несладко, пока он пытается удержать Джека в рамках приличия.

В ролях – Гленн Хоуэртон, Пэттон Освальт, Лирик Льюис, Мэри Сон, Жан Виллепике и Пола Пелл. Сериал создан Майком О’Брайаном, который выступил в качестве автора сценария и исполнительного продюсера, а также Сетом Мейерсом и Лорном Майклсом.

Первые три сезона «Курса биологии» прямо сейчас доступны на канале ViP Comedy, четвертый сезон стартовал 16 сентября. Канал ViP Comedy показывает по четыре эпизода в будние дни, начиная с 16:00, и повторит ранее вышедшие серии по выходным.