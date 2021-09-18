Инстаграм признали оружием массового поражения

Вот уже три года эксперты Facebook изучают, как Instagram влияет на психическое здоровье пользователей. Фото: Shutterstock

Многие люди подозревали, что Instagram Ольги Бузовой (и подобных ей персонажей) - это оружие массового поражения. Теперь у нас на руках есть неопровержимые доказательства в пользу этой точки зрения. Оказалось, что схожие мысли уже давно бередили душу владельцев Instagram во главе с Марком Цукербергом (Facebook, как известно, приобрел эту социальную сеть в 2012 году за 1 миллиард долларов). Вот уже три года эксперты Facebook изучают, как Instagram влияет на психическое здоровье пользователей. Эти исследования были сугубо внутренним делом компании и не афишировались для широкой публики. Однако содержимое этих докладов стало известно благодаря технической утечке. Они были опубликованы изданием The Wall Street Journal и свидетельствует о том, что боссы догадывались, насколько токсичной может быть созданная ими социальная сеть.

Фотоотчет о победе над Вандербильдихой

Казалось бы, что тут опасного? Перефразируя цитату персонажа из кинофильма “Служили два товарища” - мы этих инстаграмов немало бачили. Все звездные странички Instagram строятся по простому, как пищеварительный тракт удава, принципу: это фотоотчет о своей личной победе над Вандербильдихой. Вот условная Бузова примеряет палантин из мексиканского тушкана, а вот она уже в шанхайском барсе от известного дизайнера. Здесь мы видим ее верхом на стуле из дворца, тут звезда на пляже демонстрирует идеальную фигуру с плоским животом...

И все бы ничего, но если ты живешь с родителями в однокомнатной хрущевке в Бирюлево и у тебя толстая попа, то сравнивая себя со своим кумиром, ты волей-неволей убеждаешься в своем ничтожестве.

Исследователи, изучавшие влияние интернет-платформы на психику пользователей, сделали малоприятное открытие: 32 процента девочек-подростков заявили, что Instagram усугублял негативные чувства, которые они испытывали к своему телу. Аналогичные ощущения испытывали 14 процентов юношей. Подобные социальные сравнения - это прямой шаг к депрессиям, психозам и нарушениям пищевого поведения вплоть до анорексии (девушки доводят себя до физического истощения, пытаясь быть похожими на своих кумиров). В другой внутренней презентации Facebook приводились следующие невеселые данные: 13 процентов пользователей в Великобритании и 6 пользователей в США признавались, что к суицидальным мыслям их подталкивало зависание в Instagram.

Кидаем понты, пускаем пыль в глаза...

Журналисты The Wall Street Journal утверждают, что выводы исследований были изложены топ-менеджерам Facebook, в том числе генеральному директору Марку Цукербергу. Причем исследователи утверждали, что подобного рода проблемы были связаны именно с Instagram, а не с социальными сетями в целом. Решить проблему можно было бы изменив концепцию Instagram, который зациклен на понтах и умении пускать пыль в глаза.

Но владельцы побоялись, что революционные изменения в архитектуре соцсети оттолкнут молодых пользователей - фанатов селфи, луков, дакфейсов (это когда губы уточкой) и прочих модных фотожанров. Ведь именно молодежь составляет ядро Instagram, более 40% пользователей - это люди младше 22 лет. Им часто хочется заменить свою повседневную жизнь альтернативной глянцевой реальностью и продемонстрировать публике лучшую версию себя.

Более того, стало известно, что империя Цукерберга готовит новый проект - Instagram Youth, приложения для подростков до 13 лет. В общем, всего этого с лихвой хватило, чтобы на Марка Цукерберга ополчились американские законодатели.

- На слушаниях в Комитете по энергетике и торговле Марк Цукерберг сказал мне, что ему было известно об исследовании 2019 года о росте числа самоубийств среди молодежи, - утверждает Кэти Кастор, член Палаты представителей Конгресса США от Флориды. - Но никакие меры не были приняты. Новые утечки подтверждают тот факт, что нашим подросткам, особенно молодым девушкам, по-прежнему наносят моральный вред в социальных сетях Цукерберга.

Инстаграм хочет изменить культуру потребления контента

Парламентарии для начала требуют закрыть проект Instagram Youth. Как можно допустить, чтобы Facebook занимался разработкой специализированных платформ для детей, если они не в состоянии навести порядок в уже существующей социальной сети, возмущается член Палаты представителей Лори Трахан, штат Массачусетс.

Впрочем, Марк Цукерберг объясняет, что Instagram Youth создается специально, чтобы защитить детей. Они все равно уже используют Instagram не обращая внимание на возрастные ограничения приложения (пользователю должно быть больше 13 лет). Поэтому логичнее сделать для них специальную версию с функцией родительского контроля.

В свою очередь глава отдела публичной политики Instagram Карина Ньютон заявила, что компания изучает способы изменить культуру потребления контента самой гламурной социальной сети.

- Сейчас мы видим, что пользователи зациклены на публикациях определенного типа, нынешняя культура Instagram фокусируется на том, как люди выглядят внешне, - пишет Карина Ньютон. - Мы намерены осторожно подталкивать людей к контенту, который вдохновляет, воодушевляет, заставляет измениться внутренне.

Неужели нарциссам, самовлюбленным лицемерам и пустозвонам придется заниматься развитием своего духовного мира? Верится в это с трудом, скорее они найдут себе новую площадку для надувания щек. Но сама попытка облагородить эту клоаку будет достойна уважения.