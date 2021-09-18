Гид из Боливии подружился с четырехметровым крокодилом

Хесус позволяет Алехандро таскать себя за хвост и гладить по голове. Фото: стоп-кадр видео

Туристический гид из Боливии Алехандро Хил признается, что несмотря на многолетнюю дружбу с диким кайманом и килограммы мяса, которыми он угощает животное, ему приходится каждый раз нервничать, приближаясь к гигантской рептилии.

Алехандро впервые встретил хищника в амазонских джунглях 4 года назад. И сразу дал ему кличку – Хесус, на которую кайман мгновенно стал откликаться.

- Каймана можно увидеть только период, когда в реке становится мелкой. Так что мы встречаемся в засушливый сезон, который начинается в середине августа. - рассказывает Алехандро.

Перед тем, как показать Хесуса туристам, Алехандро интересуется у отдыхающих, хотят ли они на него взглянуть. Если есть желающие, то он поворачивает лодку в протоку, в которой прижился кайман. Если же хоть кто-то против, то все плывут мимо.

- Мы хоть и общаемся с крокодилом уже несколько лет, я все равно испытываю самый настоящий ужас, приближаясь к нему, - признается гид. – Это дикое животное, и никто не знает, что у него может быть в голове.

Пока же Хесус не сделал Алехандро ничего плохого. И даже позволяет ему таскать себя за хвост и гладить по голове.

Коллеги гида не рискуют следовать примеру своего напарника.

- Добрый нрав Хесус демонстрирует скорее всего из-за того, что я каждый раз привожу ему очень много еды, - рассуждает Алехандро. – В засуху с пропитанием в этих краях сложно, можно сказать, что я единственный кормилец каймана.

Это далеко не первый случай в истории дружбы опасного хищника и человека.

В 1989 году коста-риканский рыбак Джильберто Шедон нашел и выходил раненого крокодила. Когда он выпустил его в реку, то тот на следующий день приполз к нему домой. Местные власти поначалу запрещали Джильберто держать у себя хищника, но потом перестали возражать. Вместе с 450-килограммовым крокодилом Джильберто выступал перед туристами и местными жителями, которые толпами приходили посмотреть на удивительный союз человека и хищника.