Центральные улицы Нью-Йорка усеяны мертвыми птицами

Все погибшие птицы не поместились на одной фотографии. Фото: twitter.com/MelissaBreyer

Манхэттенские улицы усеяны мертвыми птицами: как и положено осенью пернатые мигрируют, и, пролетая над Нью-Йорком, тысячами врезаются в окна нью-йоркских небоскребов.

Волонтер одной из экозащитных организаций Мелисса Брейер разместила в своих соцсетях пост, в котором сообщила, что за всего лишь за час собрала на Манхэттене 226 трупиков пернатых. По ее словам, вся земля усыпана погибшими птицами.

Она посетовала, что не смогла запечатлеть все свои ужасные находки на одной фотографии. Также Мелисса сообщила, что не смогла подобрать мертвых птиц, упавших на карнизы. И добавила, что попыталась помочь 30 птицам, которые были еще живы: она отнесла их в ветеринарную клинику.

Брейер призвала владельцев и арендаторов небоскребов выключать в зданиях свет на период миграции перелетных птиц. Те же действия она попросила предпринять и обычных граждан, живущих в высотках.

Орнитологи подтверждают, что птиц привлекают огни больших городов, и они сбиваются с курса.

Они также опубликовали грустную статистику: из-за столкновения со светящимися стеклянными фасадами нью-йоркских небоскребов в этом городе ежегодно погибают порядка 230 тыс. пернатых.