Юрий Башмет возвращается в город, где он родился и везет с собой Алексея Гуськова

Маэстро Башмет выступит в качестве солиста с одним из лучших симфонических коллективов России – Ростовским академическим симфоническим оркестром. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

"Люди меняют страны, города, меняют семьи. Но невозможно поменять город, где ты родился". Так говорит выдающийся музыкант Юрий Башмет. Сам Юрий Абрамович родился в Ростове-на-Дону и жил здесь до пяти лет.

Одно из первых и самых ярких воспоминаний детства (помимо вкуса черной икры, которую Юра ненавидел) - как он вместе с родителями плывет на лодке по Дону. Маленькому мальчику разрешили плыть в воде, держась за лодку. На всю жизнь будущий музыкант запомнил яркое солнце, теплую воду и женские голоса, поющие где-то на берегу "Подмосковные вечера".

Не секрет, что Ростов-на Дону всегда был не особенно сильным городом с точки зрения музыкальной наслушанности: классическую музыку здесь не очень знали и не особо жаловали. Тем интереснее для маэстро было изменить ситуацию. Городу своего детства маэстро подарил музыкальный фестиваль, который проводится здесь уже восемь лет и каждый год собирает все больше и больше слушателей. В прошлом году из-за ковида фестиваль сорвался. Но в этом году маэстро Башмет подготовил для соскучившейся публики совершенно особенную программу.

Что, где и когда

Фестиваль начнется уже в ближайший понедельник, 20 сентября и продолжится до 23 сентября. Концерты пройдут не только в самом Ростове-на-Дону, но и в городах Ростовской области, в том числе, в Таганроге, городе, самая главная роль которого - быть родиной Чехова. Организаторы фестиваля не могли не учесть это обстоятельство. Поэтому гвоздем программы от 21 сентября станет спектакль "Ч+Ч" по письмам Чехова и Чайковского с участием приглашенной звезды - народного артиста России Алексея Гуськова, актрисы театра Вахтангова Полины Кузьминской и, само собой, Юрия Башмета с оркестром.

Открытие же фестиваля состоится в Новочеркасске 20 сентября, где маэстро Башмет выступит в качестве солиста с одним из лучших симфонических коллективов России – Ростовским академическим симфоническим оркестром. За дирижерский пульт при этом встанет новый художественный руководитель и главный дирижер коллектива – Антон Шабуров. Для первого совместного с маэстро Башметом концерта музыканты подготовили интересную программу, в том числе - знаменитое произведение немецкого композитора Макса Бруха «Кол Нидрей». Произведение примечательно тем, что оно написано на тему еврейских литургических мелодий, но автор его - чистокровный немец, протестант, не имеющий к еврейству никакого отношения. Именно "Кол Нидрей" одновременно и прославил имя Бруха и втоптал в грязь после воцарения режима нацистской Германии: композитора сочли за еврея и предали его наследие опале.

В программе концерта в Таганроге 22 сентября прозвучат уникальные «Отражения» темы 24-го каприза Паганини авторства современного композитора и постоянного участника фестивалей маэстро Башмета Кузьмы Бодрова. Это сочинение было заказано самим Юрием Башметом и впервые прозвучало в Италии в 2019 году. Причем, сольную партию на альте будет исполнять сам маэстро!

Очень необычной и непростой получилась программа двух концертов в Ростове-на-Дону, которые состоятся 21 и 23 сентября. Звездой первого вечера станет Михаил Безносов, самый известный кларнетист мира. Публике представят редкие сочинения – «Итальянскую сюиту» на темы Перголези для виолончели и струнных Стравинского, а также Сонату №3 Россини для струнных и Фантазию на темы «Травиаты» Верди для кларнета и струнных Ловрельо.

Во втором отделении сцена будет отдана спектаклю "Ч+Ч" и Алексею Гуськову

На гала-концерте закрытия фестиваля 23 сентября выступят солисты мирового уровня. В том числе Виктория Каркачева (меццо-сопрано), блистающая на главных мировых оперных сценах и корейская скрипачка Е Юн Чой, самая молодая участница юношеского Международного конкурса имени П. И. Чайковского, принявшая участие в конкурсе, когда ей было всего 14 лет.

Программа заключительного концерта будет представлена немецкой музыкой XIX века: прозвучат увертюра «Кориолан» Бетховена (1807 год создания), Четвертая «Трагическая» симфония Шуберта (1816 г.), Концерт для скрипки с оркестром Брамса (1878 г.) и две песни Малера на стихи Рюккерта (1901-1902).

Как всегда на фестивалях Юрия Абрамовича особое внимание будет уделено образовательным проектам. В Ростове-на-Дону пройдет уже Четвертая Международная струнная академия Юрия Башмета, в рамках которой одаренные дети Ростовской области получат возможность посетить мастер-классы и индивидуальные занятия выдающихся педагогов со всей России.