Программа «Наше время или взрослым вход воспрещен»: Дополнительное образование

Программа «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема пятнадцатого выпуска: «Дополнительное образование: за или против?»

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Кандыбина Елена, детский и семейный психолог, психолог по работе с родителями Благотворительного фонда "Здесь и сейчас!.

Ведущие: Петр Безменов, Юлия Голдовская и Анджелина Трошина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

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