Врач объяснил, почему вакцины против респираторных вирусов редко полностью защищают от заражения

Первоначальной целью создания вакцин против коронавируса была защита от тяжелого протекания ковида и от смерти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Никого из ученых-вирусологов не удивляет способность SARS-CoV-2 мутировать. Все вирусы мутируют. Они часто подвергаются случайным генетическим изменениям, потому что механизм репликации вирусов (то есть воспроизводства ими своих копий в живых организмах. - Ред.) несовершенен. Это немного похоже на игру в «испорченный телефон», - говорит заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган. - Когда дети повторяют то, что, как им казалось, услышали, они неизбежно делают ошибки в словах. И в результате окончательное сообщение сильно отличается от исходного.

При этом важно понимать, что мутации вируса - случайные события, отмечает эксперт: «В некоторых случаях они ослабляют вирус, и такие варианты исчезают бесследно. Но в других случаях мутации позволяют вирусу легче проникать в клетки хозяина или более эффективно ускользать от иммунной системы, что затрудняет профилактику и лечение».

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ КАЖЕТСЯ НЕДОСЯГАЕМЫМ»

- Михаил Юдович, сейчас все больше говорят о способности новых вариантов коронавируса уходить от антител переболевших и привитых. И вопрос о том, насколько ослабляются вакцины, заточенные на более «старые» штаммы, встает все острее. На этой неделе Владимир Путин рассказал, что в его окружении ковидом заразились десятки человек. Президент пояснил, что они вовремя не прошли ревакцинацию. При этом многие люди по-прежнему думают, что «хорошая» прививка должна полностью защищать от заражения. А если инфекция «пробивает» оборону, значит, вакцина сильно ослабла и против новых штаммов работает плохо…

- На самом деле, первоначальной целью создания вакцин против коронавируса была защита от тяжелого протекания ковида и от смерти. Именно эти цели провозглашались большинством экспертов прошлым летом, когда препараты проходили клинические испытания. Специалисты сразу предупреждали, что вакцины против респираторных вирусов редко полностью защищают от заражения.

- Почему?

- Потому что такие вакцины лучше вызывают иммунитет в легких, чем в носу, где респираторные вирусы получают свою первую точку опоры. Например, эффективность прививки от гриппа в плане профилактики инфицирования составляет не более 30-60% процентов в зависимости от в года.

Однако новые вакцины от ковида продемонстрировали в клинических испытаниях необычайно высокую эффективность - более 90%. И это повысило ожидания, дало надежду на возможность полной и достаточно быстрой победы над вирусом - подобно тому, как это происходило в прошлом с корью или полиомиелитом.

Но умение SARS-CoV-2 приспосабливаться и выдавать на-гора новые штаммы привело к тому, что сейчас мы находимся там, где ожидали находиться год назад, отмечает доктор Каган.

- Существующие вакцины по-прежнему очень хорошо защищают от тяжелых форм заболевания, но коллективный иммунитет снова кажется недосягаемым, - разводит руками эксперт. - Вирус продолжит циркулировать.

Однако это ни в коем случае не снижает значимость антиковидных прививок, подчеркивает врач. «При максимальном охвате вакцинацией тяжело заболеет значительно меньше людей, что снизит и госпитализации, и смертность - как это уже наглядно продемонстрировано в таких странах с высоким уровнем привитого населения, как, например, Великобритания, Исландия и Израиль». (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВАКЦИНА: НЕОСУЩЕСТВИМАЯ МЕЧТА ИЛИ НЕДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ?

- Мы давно ждем универсальную вакцину от гриппа - такую, чтобы работала против всех штаммов. Конечно, хотелось бы иметь подобную и против коронавируса. Каковы шансы, на ваш взгляд?

- Создание универсальной вакцины само по себе является очень сложной задачей. Против гриппа разработать такую пока не удалось. Отчасти это связано с тем, что поверхностные белки вируса очень быстро меняются. Это затрудняет распознавание обновленных возбудителей гриппа нашей иммунной системой.

Но за последние годы исследователи добились огромных успехов в понимании взаимодействия между иммунной системой и вирусами, отмечает эксперт. И теперь ученые применяют эти знания для создания универсальной вакцины против коронавирусов, которые по сравнению с вирусом гриппа меняются значительно медленнее.

- Одной из причин для оптимизма в отношении возможного создания универсальной вакцины является успешная разработка вакцины против SARS-CoV-2, - говорит доктор Каган. - Напомню, что в 80-е годы прошлого века большинство вакцин было разработано путем модификации цельных вирусов или бактерий. Возбудителей инфекций делали более слабыми или инактивированными, что позволяло их безопасно вводить для стимуляции иммунного ответа. Этот метод оказался очень успешен для защиты от кори, полиомиелита, бешенства, ветряной оспы. Однако данный подход не обладает высоким эффектом при всех заболеваниях.

Сейчас технология разработки вакцин претерпела новую революцию, продолжает эксперт. Чтобы противостоять пандемии, в рекордные сроки были разработаны высокоэффективные вакцины нового поколения. За короткое время они воспроизведены уже в сотнях миллионах доз. И хотя у нас уже есть инструменты для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработка новых вакцин должна продолжаться.

- В окружающем нас мире многое меняется. Возникают мутации вируса, растут мобильность людей и экологические изменения. Все это означает только одно - человечество и дальше будет сталкиваться с новыми биологическими угрозами. Противостояние им потребует высокой степени бдительности, политической воли и международного сотрудничества. А также постоянных инвестиций в разработку вакцин. Глобальная эпидемия диктует необходимость, чтобы весь мир приложил согласованные усилия, так как никто из нас не будет в безопасности, пока не будут в безопасности все.

Важно, что пандемия, вызванная SARS-CoV-2, также научила нас важности быстрого геномного секвенирования на местах (то есть «прочтения» генетического кода вариантов вируса). Это позволяет оперативно обнаруживать вновь возникающие угрозы, поясняет доктор Каган.

В ТЕМУ

Как сейчас отличить ковид от сезонных простуд?

- Михаил Юдович, наступил сезон осенних простуд, а коронавирус и не думал уходить на передышку. У многих, кто начинает чихать или чувствовать першение в горле, первым делом возникает мысль: а вдруг ковид? Что бы вы посоветовали в таких случаях? Срочно делать ПЦР-тест для понимания, стоит ли изолироваться, чтобы не перезаражать близких? Или подождать каких-то более характерных симптомов?

- Все наиболее распространенные симптомы COVID-19 также характерны и для других инфекций дыхательных путей, таких как ОРВИ и грипп. Поэтому Департамент здравоохранения Москвы в начале июля этого года, учитывая неблагоприятную ситуацию, связанную с 3-ей волной, принял решение все случаи ОРВИ рассматривать, как потенциальный коронавирус.

Вице-мэр Анастасия Ракова в одном из выступлений дословно сказала так: «Все больные ОРВИ до отрицательного теста ПЦР приравниваются к ковидным больным. Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования, и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на антиген — тест, который дополняет ПЦР-исследование».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасна ли ревакцинация и кто сейчас лучше защищен от Дельта-штамма - переболевшие или привитые, объяснил профессор-вирусолог

Самые актуальные темы недели мы обсудили с экспертом кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Алексеем Аграновским в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробности)