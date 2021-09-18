Опасна ли ревакцинация и кто сейчас лучше защищен от Дельта-штамма - переболевшие или привитые, объяснил профессор-вирусолог

На сегодня нет убедительных аргументов не делать через полгода повторную прививку от ковида Фото: Артем КИЛЬКИН

«ПОДУМАЙТЕ О ДРУГИХ»

Одна из «горячих» ковидных тем этой недели - ревакцинация от коронавируса. В авторитетном международном медицинском журнале «Ланцет» появилась статья, авторы которой в пух и прах раскритиковывают идею повторной вакцинации против COVID-19 в относительно короткие сроки (меньше чем через год). Главные аргументы такие:

- с одной стороны, в мире огромное число людей не получили еще ни одной дозы вакцины. Надо сначала привить их и только потом думать о дополнительных уколах для усиления защиты уже вакцинированных;

- с другой стороны, пока нет масштабных исследований, которые подтвердили бы эффективность ревакцинации. Заодно такие исследования доказали бы, что эта процедура безопасна. Потому что гипотетически при очень частом введении вакцин могут расти риски некоторых сбоев в организме, пишут авторы статьи. В частности, они предупреждают о таких нарушениях, как миокардиты (воспаление сердечной мышцы) и синдром Гийена-Барре (острое аутоиммунное заболевание периферической нервной системы, при котором происходит опасное ослабление мышц во всем организме).

Важное уточнение: эта критическая статья о ревакцинации не равноценна, скажем, публикации разработчиков об эффективности «Спутника V». Во втором случае речь идет об обнародовании результатов научных исследований, выверенных независимыми рецензентами. Противники ревакцинации выступили в совсем другом жанре: это мнение экспертов под рубрикой «Точка зрения» (VIEWPOINT).

Насколько оправданно выглядят аргументы и опасения авторов статьи? Стоит ли подождать или все-таки нужно скорее спешить на повторную прививку от ковида, если после предыдущей прошло больше полугода? Об этом мы расспросили профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. И. Ломоносова Алексея Аграновского, который стал гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

«ОПАСЕНИЯ НЕ СЕРЬЕЗНЫ»

- Я прочитал эту статью (о критике ревакцинации. - Ред.) Что можно сказать? Первое. Для нашей страны ревакцинация совершенно неактуальна. Потому что у нас пока даже первичная вакцинация не прошла на должном уровне, - отмечает эксперт. - Второе. Насколько серьезны опасения, что ревакцинация в принципе может вызвать неприятности? Ну, не очень серьезны. В странах Запада все побочные эффекты антиковидных прививок тщательно учитываются, и статистика публикуется. Это заслуживает похвалы, а у нас, к сожалению, статистика такого рода довольно разрозненная и пока что публикуется неаккуратно и неполно. Так вот, в США на 296 миллионов вакцинированных в период с декабря 2020-го по июнь 2021 года препаратами от компаний Pfizer и Moderna случаев, скажем, миокардита было 1226, это около 0,3%. Причем, ни одного летального случая. И 950 человек уже выздоровели к моменту, когда проводилось наблюдение, что было записано в их медкартах.

Еще более скромные цифры побочек были для аденовирусных вакцин, эквивалентных нашему «Спутнику» (хотя, в скобках скажу, что «Спутник» получше будет, чем AstraZeneca и другие вакцины, основанные на сходном принципе). Ну и стоит иметь в виду, что под нашумевшей статьей в «Ланцете» стоят подписи двух авторов, которые ассоциированы или работают во Всемирной организации здравоохранения. А эта организация, как мы знаем, призывает отказаться от ревакцинации и передать препараты в специальный фонд при ВОЗ для вакцинации бедных стран.

Словом, на сегодня нет убедительных аргументов не делать через полгода повторную прививку от ковида, если у вас есть возможность вакцинироваться, заключает профессор Аграновский. Тем более, что уже появились впечатляющие данные от Минздрава Израиля: ревакцинация радикально снижает количество госпитализаций при заражении Дельта-штаммом.

НАСКОЛЬКО ОСЛАБ «СПУТНИК»

- Алексей Анатольевич, мы знаем, что в России, как и во многих странах мира, сейчас свирепствует Дельта-штамм. А нынешние вакцины изначально делались против «старого» уханьского штамма. И если заглянуть, например, в соцсети, то многие пишут, что или они сами, или знакомые заразились либо заболели, несмотря на прививку «Спутником». Значит, вакцина значительно ослабла после прихода «Дельты»?

- На самом деле «Спутник» против Дельты защищает незначительно слабее. Он все еще работает, и работает хорошо. Мы все любим цифры. Так вот, против уханьского штамма эффективность «Спутника» была продемонстрирована на уровне 95%. А против «Дельты» он эффективен на 80%, это высокий и надежный процент. И по тем данным, которыми я располагаю, «Спутник» снижает количество тяжелых случаев ковида в 14 раз. Это очень много с учетом распространения более агрессивного штамма, чем уханьский.

Так что однозначно можно утверждать, что у нашей страны получилась очень хорошая вакцина, на уровне самых мощных препаратов, сделанных фарминдустрией западных стран, Pfizer и Moderna.

Но, поскольку пришла «Дельта», появляются случаи заражения и протекания болезни в легкой форме. У меня самого так было. Привился в феврале, а в июле себя неважно почувствовал. Ничего особенного, небольшая температура и слабость. Сделал тест – положительный. Где-то за 10 дней все прошло. Второй тест оказался отрицательным.

То есть, вакцина сработала, защитив от тяжелых осложнений и постковида, делится личным опытом профессор Аграновский.

«У ПЕРЕБОЛЕВШИХ МНОГО «ИММУННОГО БАЛАСТА»

- Некоторые люди не прививаются, потому что переболели и уверены: теперь они надежно и надолго защищены. А есть научные данные, у кого ниже риск подхватить инфекцию - у тех, кто уже встречался с живым вирусом, или вакцинированных против него?

- На самом деле вакцинированные лучше защищены, и вот почему. Коронавирус большой, у него много белков, в том числе на поверхности. И ко всем этим белкам иммунная система формирует антитела. Хорошо, когда появляются антитела, которые нейтрализуют белок шипа (это «ключ», который открывает наш «замок» для проникновения вируса в организм). Но наш иммунитет так не работает. Образуются и антитела к белку шипа, и антитела к другим белкам. И вот последние – это балласт, который только отвлекает силы иммунной системы (при новой встрече с вирусом. - Ред.), протективного значения они, по-видимому, не имеют.

А когда мы вакцинируемся «Спутником», то образуются исключительно антитела к белку шипа. То есть именно нейтрализующие антитела в больших количествах, и человек защищен лучше в силу вот этих обстоятельств.

ПРОГНОЗЫ

Чего ждать осенью и когда снизится смертность от ковида

- К сожалению, у нас привито недопустимо мало людей, - отмечает профессор Аграновский. - Как мы видим, многие по-прежнему опасаются вакцины. Распространяются дурацкие слухи в интернете. Знаете, эта известная схема: «я – дочь офицера, у меня двоюродный сантехник привился и умер». Такого бреда масса. Но люди настороженно относятся к этому и не идут вакцинироваться.

В результате сейчас коллективно мы не защищены. Кстати, учтите, что у тех, кто прививается сегодня, иммунитет появится через три-четыре недели, то есть, уже зимой.

- Могут ли еще вырасти цифры смертности в нашей стране?

- Среди непривитых это возможно. Сейчас у нас устойчивое плато, где мы имеем 700-800 летальных случаев в сутки. И около 20 тысяч новых случаев заболевания каждый день. Это много. И если будет всплеск осенью дальше, то он пойдет не со спада, а с этого плато.

- Когда может снизиться летальность и что для этого нужно?

- Надеюсь, что накопительный эффект прививок подействует. Это наше единственное оружие. Другого-то нет. Мы можем запереть всех людей по домам, но это только оттянет заражение. Локдаун - мера, которая работает эффективно только вместе с прививками.