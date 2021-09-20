Вы еще не готовите? Тогда мы идем к вам!

В издательстве «Комсомольская правда» вышли книги, которые помогут стать идеальной хозяйкой Фото: Shutterstock

«Вокруг хлеба и сыра. Домашний творог, мацони, рикотта, брынза и сырники в компании с пряной сдобой, питой и лепешками»

Все больше любителей вкусной и полезной еды переходит на домашнее производство продуктов. Новые навыки, новые рецепты и вот уже обычная трапеза превращается в настоящий праздник, ритуал. Согласитесь: еда, приготовленная своими руками, с любовью и добрыми мыслями, не идет ни в какое сравнение с магазинной!

Пропагандисты семейных ценностей Ася Чудновская и Индира Харбедия знают, как из простых ингредиентов сотворить кулинарные шедевры и готовы научить мастерству каждого.

Многим кажется, что сделать рикотту, маскарпоне, творог или выпечь ароматный с хрустящей корочкой хлеб - недостижимая цель. Пошаговые рецепты, красивые фото помогут справиться с задачей на «пять»!

Купить здесь: https://www.labirint.ru/books/811893/

Книга «Вкусные мечты. Чизкейки, пирожные, банкейки и невероятные торты»

Многие из нас, глядя на умопомрачительные десерты в магазине, ловили себя на мысли, что такое великолепие ну никогда не сделать своими руками. Автор книги Мария Белая доказывает обратное: вершин кондитерского мастерства достичь не так уж сложно! Сама Мария освоила приготовление удивительных десертов, находясь в декрете.

Кондитерское мастерство шагнуло далеко вперед. Сейчас торты и пирожные делают не совсем так, как например, делали их наши бабушки. Появилось немало гаджетов и приспособлений, новых технологий, которые помогают сделать кондитерское изделие идеальным. Мария с удовольствием раскроет все тайны!

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«Десерты по любви. Муссы безе, меренги, зефир и кремы. Секреты текстуры и вкуса»

У каждого приличного кондитера есть свои удивительные рецепты. Такой информацией или «ноу-хау», как правило, делятся неохотно и довольно редко. Именно поэтому книгу «Десерты по любви. Муссы безе, меренги, зефир и кремы. Секреты текстуры и вкуса» можно назвать настоящим кладом. В ней собраны не только точные проверенные рецепты. Но и информация, которая поможет избежать распространенных ошибок. Под чутким руководством шефа-кондитера Яны Быковой, ведущей кулинарных мастер-классов, каждый читатель сможет освоить непростые рецепты.

Птичье молоко, маршмеллоу, зефир, муссовые торты и ореховая нуга - все это после прочтения книги будет вам по плечу!

Три книги могут положить начало прекрасной кулинарной библиотеке. Ведь в них есть все, что нужно: опыт авторов, прекрасные фотографии и подробные рецепты. И начинающей, и опытной хозяйке будет приятно получить такие издания в подарок.

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