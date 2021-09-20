"Мама - суперагент": Три причины, почему вам необходима эта книга

Вероника Бондаренко, мама пятерых детей, написала настоящую методичку, которая поможет справиться со многими непростыми ситуациями в воспитании

У каждой мамы есть заветные мечты - чтобы дети слушались, хорошо ели, прилежно учились, не злоупотребляли гаджетами и далее по списку. Думаете, большая часть всего этого так и останется грезами?

Вероника Бондаренко, мама пятерых детей, написала книгу - нет, настоящую методичку «Мама - суперагент», которая поможет справиться со многими непростыми ситуациями в воспитании и откроет в каждом родителе суперспособности.

«3 причины, почему вам необходима эта книга».

1. Она еще раз докажет, что «режим дня» - не просто словосочетание, а ключ к счастью родителей и детей. С ним удается сделать гораздо больше и найти драгоценное время на отдых.

Цитата: «Режим очень облегчает жизнь, особенно жизнь многодетной семьи, с него все начинается. Я за режим - всегда, и с первым ребенком, и со вторым, и с третьим, и дальше».

2. Книга откроет секретные схемы действий. Многие истины лежат на поверхности, но зачастую что-то не срабатывает и нужного результата нет. Главное знать механизм и не сходить с заданного маршрута!

Цитата: «Нас много, а значит, поддерживать порядок надо всем». «Каждый убирает за собой сам. Это стало возможно благодаря грамотному расположению игрушек в комнатах! Есть такие специальные стеллажи с большими ящиками. У нас в одном большом ящике лежит только «Лего», в другом - все, что связано с кукольной едой - фрукты-овощи, кастрюли, ложки. В третьем - исключительно куколки, в четвертом - машины. И самое прекрасное: дети сами знают, где что лежит».

3. Расскажет, как справиться с вездесущими и заполняющими весь досуг детей гаджетами.

Цитата: «Важно воспитывать в детях терпение, поэтому нет такого, что они просто сидят и просто играют в телефон в ситуациях, когда вполне можно без этого обойтись. Хотя у них есть планшеты».

Ну и, конечно, будет масса других необходимых родителям ноу-хау. Всем, кому интересно, надо идти срочно, за книгой. Тираж секретного издания ограничен!

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