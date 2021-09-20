Всемирный день риса. Какой рис полезен?

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Сложно переоценить полезные свойства риса – он не только восполняет энергозатраты, но и служит важным источником углеводов, белков, минералов (калий, кальций, магний, фосфор) и при этом содержит мало жиров.

Цвет (и польза) риса зависит от степени обработки зерна.

Белый рис

Наиболее распространенный рис – шлифованный белый. Именно его чаще всего можно встретить на прилавках магазинов. Но популярный не значит самый полезный. Ведь чем меньше обрабатывают зерно, тем больше в нем остается полезных веществ. Зато такой рис долго хранится и быстро готовится.

Бурый или коричневый рис

Это тот же белый рис, но не прошедший процесс обработки, в ходе которого удаляют отруби. Бурый рис получается при обработке зерна, в ходе которой снимается кожура, но при этом сохраняется отрубная оболочка. Отличный источник сложных углеводов и других питательных веществ. Содержит витамины В1, В6, РР, марганец, фосфор, магний, селен, медь, аминокислоты, клетчатку.

Бурый рис полезен для организма – улучшает кровоснабжение, очищает сосуды, поддерживает уровень глюкозы в крови, стабилизирует работу пищеварительной системы, улучшает метаболизм, способствует выведению токсинов. Поддерживает здоровье кожи, волос, глаз, сердца, легких, мозга, нервной системы. Подходит для питания диабетиков. Однако такой рис нужно варить дольше, и его сложнее жевать. Зерно не может храниться долго из-за того, что шелуху, содержащую масло, не счищают, а значит, она может прогоркнуть.

Золотистый рис

Этот вид риса сначала обрабатывают паром, сушат и шлифуют. Зерна становятся слегка прозрачными и меняют цвет на желтоватый. Золотистый рис полезнее белого, так как при таком способе предварительной обработки сохраняется до 80% полезных веществ отрубевой оболочки. Он идеален в качестве гарнира. После варки рис белеет, его нужно варить не менее 30 минут, хорош для гарнира, имеет более выраженный вкус.

Как выбирать рис

Покупая рис, нужно смотреть, чтобы крупа цельной, без примесей и обломков зерен. В крупе не должно быть зерен другого размера и цвета, они все должны быть одинаковыми. Чтобы это увидеть, выбирайте прозрачную упаковку. Как следует встряхните пачку риса несколько раз, перемешивая зерна, – так вы сможете получше их разглядеть. Плохо, если в упаковке много белых, как мел, зерен. Это так называемые меловые ядра риса – недозревшие зерна мучнистой непрозрачной консистенции. Они более хрупкие и ухудшают вкус блюда. Важно, чтобы в пачке не было и пожелтевших ядер риса (если это белый рис). Желтизна означает, что до фасовки этот рис хранили влажным и в больших кучах – в таких условиях может завестись вредный грибок.