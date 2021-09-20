Huawei и Московская консерватория будут вместе искать формулу идеального звука

История развития аппаратов для воспроизведения музыки за последние сто с лишним лет прошла путь от граммофонов до цифровых аудиоустройств. Технологии продолжают совершенствоваться, но выясняется, что для безупречного звучания недостаточно алгеброй разложить гармонию нот и терций на частоты и амплитуды. Компания Huawei – признанный лидер глобального рынка аудиоустройств – решила для создания идеального звукового мира объединить усилия с Московской государственной консерваторией имени Чайковского. Идея заключается в том, чтобы получить новое качество звуковой палитры за счет подхода, когда инновационные технологии опираются на академическое знание.

20 сентября компания Huawei и Московская государственная консерватория им.П.И. Чайковского объявили о начале глобального стратегического партнерства. Это будет не только погоня за суперчистым звуком. Лидер мирового хайтек-рынка и один из ведущих музыкальных вузов планеты разработали программу, направленную на духовное развитие пользователей. Она должна помочь им глубже понимать красоту музыки.

Стороны задумали несколько совместных проектов:

– Инженеры и музыканты займутся совместными научными исследованиями и техническими разработками. В результате совместных усилий будут созданы несколько принципиально новых аудиопродуктов Huawei. Такие устройства будут отмечены специальным знаком: «Настроено совместно с Московской государственной консерваторией им.П.И. Чайковского».

– Эксперты консерватории выполнят профессиональное тестирование аудиопродукции Huawei и сформулируют официальные рекомендации по ее использованию.

– Huawei и Московская консерватория займутся популяризацией классической музыки среди широкой аудитории и продемонстрируют возможности, которые дает попурри технологий, инноваций и музыкальных традиций.

– Будет запущена серия образовательных проектов. Например, для всех желающих устроят мастер-классы с участием профессоров и преподавателей консерватории, специалистов в сфере звукозаписи, звукорежиссуры и электроакустических исследований.

– В чём уникальность задуманного проекта? Казалось бы, развитие цифровых технологий способно решить все проблемы в передаче любых оттенков живого звука и тех чудодейственных вибраций музыки, которые находят отклик в наших сердцах, – объясняет Александр Соколов, доктор искусствоведения, Заслуженный деятель искусств РФ, исполняющий обязанности ректора Московской государственной консерватории. – Однако на деле оказывается, что никакая искусственная технология не может превзойти совершенную природную технологию человеческого слуха. Почему? Потому что здесь играет роль не только биологические механизмы восприятия, но и огромный культурный опыт. Именно культурно сформированный человеческий слух воспринимает звучание целостно и всесторонне. Он улавливает не только физические качества звука, но способен оценить и его историческую, стилевую, жанровую и эмоциональную достоверность. Цель нашего сотрудничества – выявить в звуке, который воспроизводят гаджеты, ту божественную искру, что приносит слушателю истинное наслаждение красотой и магией музыки.

В свою очередь представители Huawei заявляют, что в результате партнерства с Московской консерваторий будут соединены современные технологии и многовековые традиции классической музыки.

– Путь компании Huawei – это движении к совершенству, – говорит Лео Ли, президент Huawei Consumer Business Group в России и странах СНГ. – Наши продукты и сервисы доступны более чем в 170 странах мира, ими пользуется, как минимум, треть населения Земли. Одним из главных приоритетов для нас являются аудиоустройства. В прошлом году они получили более 20 престижных премий различных профессиональных сообществ и заняли уверенную позицию на рынке. Опыт Московской консерватории поможет усилить нашу глобальную научно-исследовательскую деятельность, создать качественно новые устройства. А мы постараемся с помощью современных технологий популяризировать классическую музыку. Это будет необычный симбиоз, и мы приглашаем наших пользователей принимать живое участие в запланированных мероприятиях.

Достоевский утверждал: красота спасет мир. Исходя из этой доктрины, поиски «философского камня», который превращает звуки в музыкальную красоту, могут сделать мир немного чище и добрее.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Huawei – лидер рынка гаджетов записывающих и воспроизводящих звук. Фирменная продукция неоднократно получала награды мировых и российских СМИ.

Компания много лет непрерывно работает над развитием звуковых технологий, ее профильные научно-исследовательские центры расположены по всему миру: в Финляндии, Германии, России, Японии и Китае. В результате уже сейчас девайсы Huawei, будь то наушники серии Huawei FreeBuds, аудиоколонки серии Huawei Sound или смарт-экраны серии Huawei Vision, предлагают непревзойденное качество звучания и умные технологии подключения.