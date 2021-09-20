В Нижнем Новгороде открылась выставка русского авангарда

Экспозиция организована в рамках проекта «Великие коллекции – нижегородцам»

В Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) после реновации открылась новая выставка. Она называется «Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции». Экспозиция организована в рамках проекта «Великие коллекции – нижегородцам», посвященного 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, 125-летию со дня открытия НГХМ и 100-летию музейной коллекции авангарда, основная часть которой сформировалась в 1921 году.

- Этот год изобилует знаменательными датами для Нижнего Новгорода. Мы рады быть частью культурной жизни этого самобытного, гостеприимного города с богатым многовековым прошлым, занимающего особое место в истории нашей страны. Уверен, реконструкция НГМХ придаст музею вдохновения и новых творческих сил, - отметил Петр Фрадков, председатель ПСБ.

Напомним, это первая выставка НГМХ после масштабной реконструкции здания музея, проведенной в 2020 - 2021 годов при поддержке ПСБ. Коллекция произведений русских авангардистов, представленная в музее, широко известна в России и за ее пределами. В ее составе свыше 50 произведений таких всемирно известных мастеров русского авангарда, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Любовь Попова, Петр Кончаловский, Илья Машков, Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Василий Рождественский, Роберт Фальк и др.

- В юбилейный для Нижнего Новгорода год отдельное направление трансформации – это обновление нижегородских музеев. Одним из флагманов этих перемен стал Нижегородский художественный музей. Музей обладает одной из лучших коллекций в стране, и это первая крупная тематическая выставка русского авангарда в Нижнем Новгороде, - отметил Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

Примечательно, что за весь период своего существования нижегородская коллекция никогда не публиковалась как единое целое и не демонстрировалась в родном городе в полном объеме. Открывшаяся выставка призвана восполнить этот пробел.

- Мы сегодня открыли новую для нас локацию в обновленном музее, и это дает нам возможность делать здесь выставки самого высокого уровня, которые будут посвящены в первую очередь отечественному искусству 20 века. И выставка «Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции» – хорошее подтверждение этому факту. И, конечно, такое событие не могло бы состояться без помощи и участия наших партнеров, которым я выражаю огромную благодарность, - подчеркнул Роман Жукарин, генеральный директор НГХМ.

Всего на выставке планируется показать порядка 100 экспонатов, что символично отмечаемой дате: 100 лет коллекции – 100 произведений. Наряду с нижегородской коллекцией, выставка включает также около 40 работ из собраний пяти центральных и региональных музеев, с которыми НГХМ связывают партнерские отношения: Государственной Третьяковской галереи (ГТГ), Государственного Русского музея (ГРМ), Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ), Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ), Самарского областного художественного музея (СОХМ).