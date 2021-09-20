На северо-востоке Москвы автобус сбил пешехода на «зебре»

Мужчина переходил дорогу в районе перекрестка улиц Малыгина и Челюскинской. Фото Алексея Матвеева

Вечером 20 сентября в Москве автобус №774 сбил пешехода. Авария случилась в Лосиноостровском районе. Мужчина переходил дорогу в районе перекрестка улиц Малыгина и Челюскинской.

— Уже было темно, около семи часов вечера. Пешеход вышел на «зебру». Светофора здесь нет. В этот момент по Малыгина ехал муниципальный автобус. Водитель не заметил человека и сбил его, — рассказал читатель kp.ru, который поделился кадрами с места ДТП.

Фото Алексея Матвеева

Пешехода госпитализировали. Удар был сильный: у автобуса масштабная трещина на лобовом стекле. Кажется, что еще немного и рассыпалось бы. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются. Очевидец рассказал, что из-за дождя была плохая видимость.

Фото Алексея Матвеева

Если проверка ГИБДД установит, что водитель автобуса не пропустил пешехода, то накажут штрафом в 2500 рублей за непредоставление преимущества, а также дополнительно могут наложить санкцию в 20 000 рублей — в случае вреда здоровью средней тяжести. Если легкий вред — до 5000 рублей штрафа. Альтернативное наказание предусматривает лишение водительских прав на срок до двух лет.

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