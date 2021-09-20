Зрители вернули в эфир турецкий сериал, превзошедший «Игру престолов»

Редко такое бывает, что зрители вступаются за телепроект. Обычно, если сериал не понравился аудитории и не дал высоких рейтингов, после чего был снят с эфира, никому он не интересен.

Но в случае с турецким проектом «Постучись в мою дверь» («Суббота!») случилось обратное. Мыльная опера не очень блестяще прошла в эфире в августе, хотя этот сериал довольно популярен на родине — он даже побил рекорд «Игры престолов» по числу хэштегов в твиттере. Фанаты проекта завалили эту соцсеть хэштегами # sonkezsençalkap m , создав более 9 миллионов твитов по теме. Тогда как пиковая активность поклонников «Игры престолов» принесла сериалу 7,8 миллионов твитов по теме.

В российском эфире этот проект пришлось заменить на другой, однако зрители, поначалу не оценившие сериал, обвалили соцсети телеканала с требованием вернуть героев — дизайнера Эду (Ханде Эрчел) и бизнесмена Серкана (Керем Бюрсин). То ли так хотелось досмотреть, чем все кончится, то ли заскучали по живописным турецким пейзажам и красочным кадрам, то ли одумались, что необычно, но «Постучись в мою дверь» снова постучался в эфир — канал пошел навстречу алчущим.

- Хотела бы уточнить, почему из телетрансляции убрали сериал «Постучись в мою дверь»? - написала Екатерина Пономарева из Санкт-Петербурга. - Я каждый день жду его с нетерпением, а вы берете и спонтанно прекращаете его вещание! Я, конечно, могу посмотреть и в интернете, и на телеканале Fox Life, но мне нравится именно в вашем переводе, да и время показа было идеальное!

- Начали показывать турецкий сериал «Постучись в мою дверь» и почему-то остановили показ в середине, - поддержала Наталья Абраменко из Невинномысска. - Моя пожилая мама, которой уже 86 лет, очень расстраивается из-за этого. Вы отбираете у нее единственную радость жизни. Прошу Вас вернуть показ этого сериала.

В итоге турецкий проект все же вернули в эфир — и сдвинули с дневного слота на почти полночь. «Постучись в мою дверь» будет идти в эфире «Субботы» по будням в 23.25.

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