Астрономическая осень наступит 22 сентября 2021

В день начала астрономической осени Солнце одинаково освещает и северное и южное полушарие.

О грядущем наступлении настоящей - астрономической – осени загодя предупредили в Московском планетарии. В нашем северном полушарии она начнется 22 сентября 2021 года в 22 часа 21 минуту по московскому времени. Жители южного полушария встретят астрономическую весну.

Из объяснений астрономов следует, что Солнце, «двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное». В этот момент произойдет еще и так называемое осеннее равноденствие, которое «уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле».

Видимое движение Солнца по небосводу происходит в плоскости эклиптики.

В день осеннего равноденствия Солнце поднимется точно на востоке, будет находится над горизонтом 12 часов, зайдет точно на западе, чтобы 12 часов прятаться под горизонтом. Таким образом, день окажется равным ночи. Отсюда и название – равноденствие.

В дни равноденствия Солнце одинаково освещает и северное и южное полушарие. Линия терминатора - та, которая отделяет освещенное полушарие от темного, проходит через полюса Земли, точно по меридианам.

Это у нас осень и листья грустно опадают, а в южном полушарии - весна и почки набухают.

Начало нынешней астрономической осени совпало с заметным похолоданием. Так, кстати, и должно быть. Прошлый год, правда, был исключением – порадовал продолжительным бабьим летом. В день осеннего равноденствия в Москве было тепло – 21 градус. Не то что сейчас – и 7 градусов нет. И дождь льет.

В дни равноденствия линия терминатора - та, которая отделяет освещенное полушарие от темного, проходит через полюса Земли, точно по меридианам.

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