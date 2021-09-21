ФМИ представила четвертый отчет об устойчивом развитии

Фото предоставлено пресс-службой ФМИ

Об этом во время презентации четвертого очередного отчета об устойчивом развитии сообщила управляющий по устойчивому развитию и волонтерским программам Аффилированных компаний Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) в России О. Лучина. По ее словам, в современных условиях от компаний ожидают прямой вклад в решение значимых социальных вопросов.

Такие заявления соответствуют позиции российского Минфина, который намерен внедрить обязательное раскрытие нефинансовой информации публичными акционерными обществами для выстраивания бизнес-моделей и стратегий с учетом экологических, социальных факторов и факторов корпоративного управления для сбалансированного и устойчивого развития общества в целом, учета интересов всех вовлеченных сторон. Предложение включено в подготовленный министерством проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

Такая открытость прямо связана с необходимостью многостороннего подхода к работе с деловыми вызовами. По мнению С. Слипченко, вице-президента по корпоративным вопросам ФМИ в России, ключевая тема для отрасли и государства сегодня – борьба с незаконным оборотом табачной продукции. Сигареты традиционно являются одним из самых популярных продуктов для нелегальной продажи в России и в мире, тем самым нанося значительный вред не только бизнесу, но и бюджету страны, в первую очередь, из-за недополученных налоговых поступлений, отметил Слипченко.

По оценкам экспертов, объем недополученных табачных акцизов и других отраслевых налогов достигает 100 млрд рублей. Исследовательское агентство Kantar TNS оценивает долю нелегального рынка в России по итогам 2 квартала 2021 г. в 12,8%. Заметно сохранение растущего тренда, ключевым драйвером которого являются страны ЕАЭС.

По словам С. Слипченко, быстрого решения проблемы не существует в силу ее комплексности, поэтому, для достижения результата, важно продолжать системную работу в тесном партнерстве с государством и профильными организациями.

Слипченко также отметил, что, по мнению компании, несовершеннолетние не должны иметь доступа к никотинсодержащей и табачной продукции, отметил реализуемую работу на региональном и федеральном уровнях, направленную на разработку ограничительных инструментов.

В 2020 году ФМИ совместно с межправительственной группой экспертов по изменению климата пересмотрела глобальные цели в области устойчивого развития. Ключевые программы компании в России связаны с сокращением потребления воды и электроэнергии, минимизации отходов и снижению выбросов углекислых газов. Один из наиболее заметных проектов в этом направлении – переход к углеродной нейтральности фабрики «ФМ Ижора» в Ленинградской области к 2025 году.

Вклад в достижение ЦУР ООН и национальные цели развития России сегодня – новая деловая этика для крупного бизнеса. Конкретные активности компаний в указанных направлениях оцениваются инвесторами на том же уровне, что и операционная эффективность.

Важнейший вклад в реализацию «зеленых», устойчивых проектов вносят эффективные партнерства крупного бизнеса с малым и средним, государством и представителями третьего сектора как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Пример реализации подобного открытого партнерства – проект «Чистая Волга», реализованный компанией в партнерстве с фондом «Без рек как без рук» для экологического оздоровления самой большой реки в Европе.

В рамках проекта оценке подверглась акватория шести крупнейших волжских городов – Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Самары, Волгограда и Астрахани.

Полученный массив данных передан представителям научного сообщества, включая географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. На его основе будет подготовлена первая исчерпывающая научная работа о реальном экологическом состоянии Волги.

Одновременно с этим в городах реализации проекта сотрудники региональных отделений крупных российских компаний и местного бизнеса приняли участие в акциях по раздельному сбору бытовых отходов и поделились наработанным опытом реализации экологических проектов.

В добровольческих акциях приняли участие работники более 30 компаний, включая Сбербанк, МТС, Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг, Русал, Ростелеком, Ингосстрах и др.

Подобные проекты и раскрытие нефинансовой отчетности являются вкладом ФМИ в России в построение открытого и конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами.