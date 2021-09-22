Еще можно успеть стать «Лучшим гидом России»

Фото Архипова Дмитрия - "Ночь на Байкале"

«Лучший гид России» — всероссийский конкурс увлекательных видеоэкскурсий, учреждён в 2017 году Русским географическим обществом и телеканалом «Моя Планета». В этом году он проводится в четвёртый раз (2020-й пришлось пропустить из-за пандемии).

Задача конкурсантов — представить в двухминутном ролике культурную, музейную или природную достопримечательность нашей страны и загрузить свой видеорассказ на сайт проекта лучшийгид.рф.

Иван Кузнецов. "Нижегородские закаты"

Важное условие — ролик должен быть на русском языке и снят на территории России. В остальном нет ограничений: принять участие могут как профессиональные экскурсоводы, так и гиды-любители, взрослые и дети старше 12 лет, граждане России и иностранцы. Главное, чтобы информация в ролике была достоверной, а подача — яркой и запоминающейся.

Георгий Розов. "Кремль в гостях у Сити"

В конкурсе гиды со стажем и любители соревнуются наравне и имеют одинаковый шанс победить. «Изначально мы делили номинации на профессиональную и любительскую. Но после первого конкурса поняли, что любители порой гораздо интереснее рассказывают, чем люди, которые считают себя профессионалами», — рассказывает советник Президента РГО по информационной политике, известная телеведущая и член жюри конкурса Анастасия Чернобровина.

Силиненко Павел. "Алтайская пасека"

В этом году мы не только сохранили традиционные номинации: «Лучший гид. Музей», «Лучший гид. Город», «Лучший гид. Экотуризм», «Лучший гид. До 18 лет» (для участников от 12 до 18 лет включительно), но и ввели новую — «Лучший гид. Нижний Новгород», в честь 800-летия самобытного города. Если эксперимент окажется удачным, в дальнейшем это может стать традицией: будут появляться номинации, посвящённые отдельным регионам.

Фёдор Синицын. "Вперёд к неизведанному"

Главная награда во «взрослых» номинациях конкурса — 100 000 рублей. Победителю в номинации для гидов до 18 лет будет вручён квадрокоптер.

Авторы самых интересных роликов станут героями проекта на телеканале «Моя Планета». .

Последний срок приема роликов — 30 сентября до 23.59.

Итоги IV сезона конкурса подведут до конца октября 2021 года.