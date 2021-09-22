Управляющая компания «Рост» купила «Теплицы Белогорья»

Банки выдают кредиты предприятиям, а потом хоть трава не расти? Как бы не так!.. Чтобы кредит вернулся в банк предприятие должно успешно работать. А так бывает не всегда. И тогда банку нередко приходится подыскивать новых инвесторов для бизнес-проектов. Руководствуясь такой логикой «Сбербанк» выдал 10 лет кредит на развитие компании «Теплицы Белогорья», а в нынешнем году вынужден был привлечь в проект нового инвестора – УК «Рост».

ДОЛГОВ – БОЛЬШЕ 100 МИЛЛИОНОВ

Немного истории. Сельскохозяйственное предприятие «Теплицы Белогорья» было образовано в 2011 году. 22 ноября тоже года его руководство взяло кредит у «Сбербанка России» (да, тогда он еще назывался так) на строительство тепличного комплекса на территории Белгородской области. Это позволило профинансировать компанию по низкой кредитной ставке. Проект предусматривал строительство тепличного комплекса по новейшей технологии с установкой теплоэнергетического комплекса. Площадь теплиц – 18,9 га. В 2014 году тепличный комбинат заработал на полную мощность.

Поначалу сельскохозяйственное предприятие успешно развивалось. Но после смерти одного из основателей компании депутата белгородской облдумы Александра Тарасова в 2017 году комбинат начал наращивать убытки и сокращать выручку. За последние три года финансовое состояние комбината серьезно ухудшилось. Появились просроченные платежи по кредитам, образовался долг перед сотрудниками предприятия (более 20 млн. рублей) и долги по налогам (40 млн. руб.), образовались серьезные долги перед поставщиками газа (49 млн. руб), электроэнергии (12 млн. руб) и семян. Комбинат фактически потерял рынок сбыта. Возникли предпосылки для его банкротства

В апреле 2021 года, когда стало известно, что теплицы с декабря не платили зарплату 210 сотрудникам, в ситуацию вмешивался врио губернатора Вячеслав Гладков.

«Важно не дать закрыться предприятию»,— отметил глава региона.

КРУПНЕЙШИЙ ИГРОК РЫНКА

К тому времени «Сбербанк» уже провел большую работу по привлечению нового инвестора в проект. Весной 2021 года банк и управляющая компания «Рост» договорились о возобновлении работы тепличного комплекса. Новый собственник погасил все долги предприятия, в первую очередь – перед сотрудниками.

Теплицы уже на 98 % укомплектованы кадрами. Специалисты управляющей компании проводят обучение персонала, проводят семинары, помогают освоению новых технологий и программ. Большое внимание уделяется бытовым условиям сотрудникам: организованы комнаты для приема пищи, предоставлен служебный транспорт и общежитие. Техническая и агрономическая службы компании помогли провести подготовительные работы для запуска комбината. Все производственные процессы автоматизированы, включая климатообразование, орошение, туманообразование. На сегодня комбинат работает на полную мощность, во всех отделениях растет томат. Первый урожай планируется получить уже в октябре этого года.

«После покупки «Теплиц Белогорья» «Рост» станет крупнейшим игроком профильного российского рынка по объему посевных площадей, обойдя холдинг «Эко-культура», - полагает гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова в газете «Коммерсант». - По ее оценке, сумма сделки могла составить до €38 млн (3,28 млрд руб. по курсу ЦБ на 10 августа) из расчета цены 1 га теплиц четвертого поколения с возможностью доосвещения €1-2 млн».

Отметим, что благодаря «Сбербанку» и компании «Рост» снова успешно работает. Сохранены рабочие места, созданы все условия для работы сотрудников. Запуск комбината обеспечил налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а это значит, что появилась возможность более эффективно решать социальные вопросы на территории области. С новой современной экспертизой в выращивании овощей комбинат движется к намеченным целям. В ближайшее время на прилавки магазинов поступит качественная продукция тепличного комбината.