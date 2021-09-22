Участники движения «Поисковики – школам» обнаружили пропавшего без вести орденоносца

Задача школьников - разыскать родственников и рассказать, что солдат погиб в бою. Фото: Петр Ковалев

Школьники из Нововятского, Орического и Верхнекамского районов Кировской области, которые с 17 по 23 сентября ведут поиск погибших и пропавших без вести красноармейцев в Маревском районе Новгородской области, обнаружили смертный медальон (отправлен на экспертизу) и орден Красной Звезды №15279.

По номеру ордена удалось установить личность бойца: это сержант 86 отдельной стрелковой бригады Плешков Иван Павлович, 1907 г.р., уроженец Оханского района Молотовской области (ныне Пермский край). По архивным документам сержант Плешков числится пропавшим без вести.

Теперь задача школьников - разыскать родственников и рассказать, что орденоносец погиб в бою за деревни Любно и Антаново 8 марта 1942 года. Для этого они создадут специальную проектную группу. На данный момент добровольцы эксгумировали 48 бойцов предположительно 86 отдельной стрелковой бригады, сформированной в 1942 году в Кирове. В декабре на слете поисковиков-школьников планируется провести встречу с родственниками погибших.

Экспедиция, в которой сейчас участвуют 33 школьника, организована в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта «Образование» и межрегионального патриотического проекта «Поисковики-школьникам», инициатором которого стала новгородская общественная организация «Находка».

Идея создания общероссийского движения «Поисковики – школам» на базе существующего в Новгородской области проекта принадлежит командиру поискового отряда «Находка» Александру Морзунову. Он озвучил ее во время пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс в ноябре 2020 года. В заседании участвовал президент России Владимир Путин, который тогда заявлял, что поддерживает вовлечение школьников в работу поисковых отрядов и попросит АСИ оказать поддержку проекту на региональном и федеральном уровнях, а также помочь с преодолением административных барьеров.

После форума Владимир Путин поручил правительству России вместе с АСИ рассмотреть вопрос о создании всероссийского патриотического движения «Поисковики – школам», а также о разработке программы деятельности указанного движения и механизмов обеспечения ее реализации. В августе этого года в пяти пилотных регионах – Новгородской, Кировской, Вологодской, Московской и Тверской областях - началось внедрение движения «Поисковики – школам».

Согласно региональному проекту, новгородские поисковики приходили в школы и рассказывали учениках о подвигах солдат в годы Великой Отечественной войны, а после занятий брали желающих с собой в поисковые экспедиции. Цель общероссийского движения – создать возможности для всех школьников страны по изучению подвигов героев Великой Отечественной войны, а также по совершенствованию патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания учащихся.