«Это в городе я — доцент, а здесь – «девчушка из Козьего тупика»: как преподаватель вуза и мама троих детей «поднимает» деревни под Череповцом

Городище Анна Красушкина поначалу приезжала как гость Фото: из личного архива

Деревня Городище всего в пяти километрах от Череповца. Можно даже пешком добраться. Но в отличие от промышленного «соседа» Городище похвастаться больницами, детсадами, «развивашками» для детей не может. Здесь нет газа, хороших дорог, аптеки… В общем, на вопрос «как у вас с инфраструктурой», от деревенских раньше можно было услышать в ответ: «с инфра.. чем?»

Раньше – это до того, как здесь появились активисты. Местные жители, которые поняли, что могут сами делать свою деревню лучше. А объединила их хрупкая девушка Анна – преподаватель Череповецкого вуза, сейчас — мама троих детей. Как «городская» захотела сделать одну деревню лучше, а вдохновила на изменения сельчан по всему району?

«К нам приехала доцент»

В Городище Анна Красушкина поначалу приезжала как гость. Здесь дом ее бабушки. Семья проводила в деревне лето. Тишина, воздух чище – не то, что в Череповце, где полно заводов. Из-за них многие семьи с детьми, кто-то даже по рекомендациям врачей, переезжают в деревни Череповецкого района из города. Так и живут в деревне, а работать ездят в Череповец.

Шесть лет назад деревня сманила и Анну. Надоело жить наездами, с мужем и двумя детьми она поселилась в Городище.

— И тут я стала замечать то, на что раньше, когда просто приезжала помогать ухаживать за бабушкиным домом, не обращала внимания: нет нормальных дорог, фонарей, перебои с электричеством, сотовая связь ловит плохо, интернета практически нет. Здесь негде гулять с детьми. Нет ни спортивных, ни игровых площадок, молодежного досугового центра тоже нет. Каждый живет только событиями своего дома. Общественная жизнь, мягко говоря, не бурлит, — рассказала порталу «Открытые НКО» Анна.

Она решила, что может это изменить. Хотя бы по части организации каких-то событий для деревенских. Опыт такой был. Анна Красушкина – преподаватель череповецкого вуза, доцент, кандидат филологических наук. В вузе занималась организацией волонтерского движения студентов. Хотя для деревенских она была всегда простой девчушкой из «козьего тупика» — так назывался «район», где стоял дом ее бабушки.

Иначе все посмотрели на «Зинину внучку», когда она осенью 2013 года провела в деревне праздник в честь Дня пожилого человека. Он был фактически первым после многих лет «тишины», с играми, танцами, мастер-классами для детей и взрослых. Конечно, в одиночку было не справиться. Анне помогли друзья детства из деревни. Поле этого был Новый год, Масленица, детские дискотеки, появилась открытая группа в соцсетях, где люди обсуждали планы. Вместе решали вопросы благоустройства деревни: появился информационный стенд, место под детскую площадку, появилась надежда на сотовую вышку.

А потом ей стали звонить даже незнакомые люди. Оказалось, многие сельчане в душе настоящие активисты, просто не знали, как свои мечты воплотить в жизнь, как организовать работу в своей деревне, объединить жителей и привлечь ресурсы.

В 2014 году создали ТОС «Городище – наш дом».

— С 2016 года я была председателем ТОС несколько лет, мы выигрывали президентские гранты, победили в конкурсе «Мой проект моей стране», я встречалась с президентом, рассказала ему о деревне. Это был период расцвета. К нам даже люди стали приезжать, чтобы посмотреть на меня и расспросить о встрече с главой государства, — смеется Анна.

Анна встречалась с президентом, рассказала ему о деревне Фото: Кадр видео

Общественники добились установки двух вышек от разных сотовых операторов, отремонтировали дороги, установили детскую игровую площадку, спортивное поле в деревне. Выиграли грант международного фонда КАФ и наладили в селе раздельный сбор мусора, установив контейнеры для сбора пластика и первый не только в Городище, но и в Череповце, контейнер под опасные отходы.

Но из-за внутренних разногласий между членами совета в 2018 году Анна ушла из ТОС. На тот момент она ждала третьего ребенка и не стала рисковать его здоровьем, просто оставила пост. Последний проект, на который она получила президентский грант, — создание социально-культурного центра в деревне – «клуба», так его все называли, в здании старого пожарного депо. Вместе с активными жителями, друзьями и партнерами здание отремонтировала, оборудовала библиотеку, провела открытие и передала новому руководству организации.

— К сожалению, работу так и не закончили, клуб проработал пару месяцев, два года здание стоит заколоченным. Но остались люди, мои соседи, жители других деревень, которым нужно было помогать. И я поняла, что не должна опускать руки. К этому времени у нас сложилась большая команда друзей среди активистов со всех деревень Череповецкого района. Я предложила объединиться под эгидой НКО, родилось название — «Деревня будущего». Скинулись по тысяче и зарегистрировали автономную некоммерческую организацию (АНО). Вот так и начался новый этап работы, — продолжает Анна Красушкина.

От пирогов до стадиона

«Деревня будущего» объединила всех, кто хочет и может помогать. Хорошо поешь – собрали коллектив и отправились с концертами по всему району. Печешь пироги – значит, организуешь угощение на деревенских праздниках. Есть машина или работаешь в транспортной компании – помогаешь с доставкой грузов. На многие проекты деревенские энтузиасты тратили свои деньги. А история их знакомства и объединения не всегда начиналась с улыбки.

Например, недавно «Деревня будущего» заключила соглашение о сотрудничестве с Центром технических видов спорта «Адреналин», который находится неподалеку от деревни Ильинское. Возглавляет его энтузиаст Сергей Беляков.

— С Сергеем Николаевичем мы познакомились по негативному поводу. На него поступила жалоба от жителей, якобы складирует мусор. Когда приехала, никаких нарушений не оказалось, просто кто-то решил ему насолить. Я узнала, что он несколько лет на этой территории создает Центр технических видов спорта. Раньше были потенциальные инвесторы, обещали помочь, но не получилось. А Сергей от мечты не отказался и пытается делать Центр на свои деньги, постепенно возводит здесь спортивные объекты. Летом здесь работают взлетные полосы для малой авиации, автодром, зимой проводятся автомобильные гонки, — рассказала Анна.

С ним общественники готовят совместные проекты по поддержке физкультуры и спорта в Череповецком районе, будут участвовать в конкурсе Фонда президентских грантов.

— Суть проекта такая — организовывать поездки на стадион для ребят из детских домов и сельских ребятишек, чтобы они могли посмотреть увлекательные соревнования по мотоспорту. Организуем для них мастер-классы, встречи со спортсменами всероссийского уровня. Возможно, кого-то из подростков это заинтересует в качестве серьёзного увлечения.

До 200 тысяч рублей «из мусора»

Еще во времена ТОС в Городище установили контейнеры для сбора мусора. Теперь, также благодаря поддержке Фонда президентских грантов, их стало больше: в пяти деревнях собирают пластик, контейнеры для опасных отходов – в трех деревнях, экобоксы под сбор макулатуры установлены в 10 деревнях

— Самое главное, что люди увидели результат – за четыре года экологической работы в Городище удалось навести порядок на берегах рек и в лесах. Теперь эти результаты мы транслируем по всему району: организуем инфраструктуру для сдачи отходов, занимаемся экопросвещением, проводим вебинары, приглашаем лекторов, которые рассказывают о сортировке отходов, устраиваем конкурсы в соцсетях на экологическую тематику. Но это не самоцель. Следующий этап — в тех деревнях, в которых мы установили контейнеры, хотим показать людям, что на этом можно заработать деньги для деревни. За год только на сдаче пластика – до 50 тысяч рублей.

В Городище установили контейнеры для сбора мусора Фото: из архива героя публикации

Анна говорит, что эти деньги жители могут потратить на установку фонарей, строительство детских площадок, на досуговые мероприятия, да на что угодно, в чем деревня нуждается.

— С этим экологическим проектом мы вышли в полуфинал премии #Мы Вместе-2021. Даже если наш проект не получит грантовую поддержку, мы будем продолжать. Следующий этап нам тоже уже понятен – хотим взять за основу опыт экоактивистов Архангельской области. Закупим пресс для ПЭТ, макулатуры. Одна установка будет обслуживать несколько деревень. После сбора и прессования вторсырье будет храниться, а потом сдаваться переработчику большими фурами. При условии ответственного отношения жителей к сортировке отходов заработать можно 200-250 тысяч рублей. Эти деньги будут направлять на развитие деревень, — объясняет руководитель АНО «Деревня будущего».

Займутся ЗОЖ туризмом

Задача, которую перед собой ставят общественники – поддерживать инициативных жителей деревни. Вместе с ветеранской организацией деревни Батран разработали краеведческий проект «Чтоб нить времен не прервалась», получили областную субсидию и смогли подготовить несколько профессиональных экскурсоводов из числа ветеранов и школьников, и все это в пандемию.

Еще пример: много лет в библиотеке деревни Суда работало самодеятельное литературное объединение. Поэты и прозаики выступали за интерес. Анна и ее команда поддержали библиотекарей, оформили заявку, получили грант – проект приобрел масштаб: проводится районный литературный конкурс, в планах — издать книги местных авторов, провести встречи школьников с поэтами, литературные хакатоны.

— Мы не ходим по деревням и не решаем проблемы за людей. Это иногда приходится объяснять, — признается Анна. — Если у людей есть инициатива, они сами выходят на нас, и говорят: «вот такую работу делаем, помогите, давайте вместе». Но бывает, приезжаешь в школу, клуб, там нас знают и говорят: а получите нам грант на этот клуб. Так не бывает. Рассказываешь: гранты даются на проект. Вы придумайте проект, продумайте, что будете делать и зачем, придумайте фишку, которая отличает вас от других. А мы обязательно поможем. С целью просвещения сельских активистов, в том числе в вопросах проектирования, в 2021 году реализуем проект Школа сельского волонтера, выиграли с ним федеральный конкурс «Регион добрых дел», обучаем 16 сельчан, не только из нашей области и даже региона.

Инициативных людей в деревнях стало много! Например, предприниматель из деревни Сельцо Рябово, что под Батраном, Наталья Балашова вышла с предложением создать проект про ЗОЖ для семей с детьми. Вместе с «Деревней будущего» выиграли конкурс Правительства Вологодской области на проект «Зеленая ферма: путь к гармонии с природой». С декабря ферма начнет готовиться к встрече эко-туристов не только из Вологодской области, со всей страны. Оборудуют кемпинговую площадку, спуск для моржевания, организуют мастер-классы по заготовке лекарственных трав, высадке растений, семинары по натуральному земледелию и здоровому питанию.

Почему рыбы?

— Что касается моего родного Городища, то работа в деревне тоже не останавливается. Недавно благодаря талантливому односельчанину Олегу Дубиничеву мы все узнали, что живем на территории, связанной с одним из первых лиц государства в прошлом – это были имения Бестужева при Екатерине. Все тут было сделано при его активном участии, — рассказала Анна. – Да вообще у нас по всему берегу Рыбинского водохранилища памятные места. Сейчас вместе с Олегом готовим проект в программу «Народный бюджет», хотим установить бюст Бестужеву, разработать тематическую экскурсионную программу.

В этом году продолжилось сотрудничество и с местной предпринимательницей. Она предложила сделать большой проект, который бы подчеркнул связь Городища с рыбным промыслом, он здесь развит.

— Анастасия Шивринская предложила сделать бесплатное место для семейных программ, связать его с историей деревни, с разными аспектами темы рыболовства — биологической, краеведческой, экологической, промышленной, сказочной даже. Планируем создать дизайн-код деревни. В единой тематике хотим оформить объекты – таблички с номерами на домах, почтовые ящики, снаряды на детской площадках – все стилизовано, с изображением рыб.

Предстоит большая работа, но даже если этот проект не получит никаких грантов, скорее всего, он будет реализован в партнерстве общественников с меценатами.

Вообще, в деревнях люди оказались отзывчивее, чем в городе. Здесь, конечно, не такие большие зарплаты, как в мегаполисах, но найти помощников на добрые дела проще. Деревенские готовы делиться даже тем малым, что имеют: так, на благотворительной основе к юбилею Великой Победы в Городище жители сами установили Стену памяти, разбили клумбы в Обелиске, в теплое лето не раз устраивали кинотеатр под открытым небом, проводили детские дискотеки и творческие мастер-классы.

В деревнях люди оказались отзывчивее, чем в городе. Фото: из личного архива

В 2020 году собрали воспоминания ветеранов-земляков и на их основе создали музыкальный спектакль «Родные села без войны» (проект поддержан Фондом президентских грантов). В качестве актеров выступили обычные жители, участники и друзья АНО «Деревня будущего». Хотели ездить со спектаклем по всему району, но планам помешала пандемия коронавируса, пришлось сделать запись, которую передали районным школам, библиотекам, в ДК.

— У нас всех общая цель — мы хотим развивать деревню. Знаете, я недавно вот о чем подумала. Мы с ребятами, которые создали общественную организацию, уже давно друзья, хорошо знакомы и не называем друг друга по отчеству. Но в телефонной книге они до сих пор у меня значатся так, как я их записала в самом начале, когда они мне впервые позвонили: Сергей Петрович «Мякса», Алексей Леонидович «Лесное», Любовь Сергеевна «Юрьевец»…

Каждый раз, когда они звонят, а сейчас это почти каждый день, – для Анны это напоминание.

— О том, какой путь мы все прошли. От неуверенности в том, что ты такой один и никто не поможет, до поиска единомышленников и больших, реальных дел. Не надо предубеждений, кто бы ни обращался к тебе за помощью, — помоги. Ты никогда не знаешь, во что выльется общение. Если бы тогда им, говорящим порой на эмоциях, я отвечала – давайте, ребята, сами, а я посмотрю, что получится, то не было бы всей этой большой, важной работы. Хотя какая работа? Для нас это уже жизнь. И повернуть назад уже, наверное, не получится.

Смотреть видеосюжет Преподаватель университета и мама троих детей «поднимает» деревни под Череповцом ОТКРЫТЫЕ НКО

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