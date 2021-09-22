Стартовал приём заявок на гранты Русского географического общества

На грант РГО была организована и знаменитая экспедиция «Комсомольской правды» по поискам Тунгусского метеорита в 2018-2019 годах Фото: Евгений САЗОНОВ

С 2010 года Русское географическое общество выделяет средства на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, реализацию образовательных, экспедиционных, просветительских, издательских проектов. Конкурс проводится один раз в год. Гранты выдаются в трех категориях – инициативные, региональных отделений и медиагранты.

В течение сентября-октября принимаются заявки на получение инициативных грантов и грантов региональных отделений. О сроках приема заявок на медиагранты будет объявлено отдельно.

Проекты на получение инициативных грантов принимаются в 10 номинациях: «Проведение географических исследований», «Организация экспедиций и путешествий», «Географическое образование и просвещение», «Издательская работа», «Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО», «Сохранение редких видов животных», «Молодёжные проекты РГО», «Подводные исследования», «Работа с Фондами РГО», «Популяризация географии».

Для грантов региональных отделений (финансируются проекты, инициированные или поддержанные региональными отделениями РГО) учреждены 7 номинаций: «Проведение географических исследований», «Организация экспедиций и путешествий», «Географическое образование и просвещение», «Издательская работа», «Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО», «Сохранение объектов живой природы», «Молодёжные проекты РГО».

В зависимости от номинации грантов их максимальный размер колеблется от 700 тыс. до 2,5 млн. рублей.

Более продоная информация — на официальном сайте rgo.ru