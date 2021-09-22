«Главный неприятный интервьюер страны — Ксения Собчак!»: на ТВ оценили работу конкурентки

Собчак уже посмотрела новую пародию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Собчак любит талантливо сделанные пародии на себя. Так она уже хвалила блогера Satyr (Илью Шабельникова). В новом телесезоне появилась свежая пародия, которую скоро покажут в новом шоу «Игра» на ТНТ. Команда Собчак реагирует молниеносно, поэтому Ксюша посмотрела и откомментировала новинку: «Неплохо». Это почти отличная оценка из уст Ксении Анатольевны. К тому же, любой пиар ее каналу «Осторожно Собчак» на YouTube только прибавит просмотров. А пародируют теперь чаще всего интервью Собчак в сети.

Собчак рассуждает так: «Ироничное отношение к себе и к миру основа здоровой психики и адекватного восприятия себя».

Екатерина Моргунова в таком виде теперь пародирует Собчак

В сеть попал коротки ролик из «Игры», где артистки Ольга Картункова и загримированная под Собчак Екатерина Моргунова обсудили животрепещущие темы – социалку и интервью Ксюши на Youtube. Вопросы как у Ксюши – острые, ответы интервьюера – не всегда в тему. Такое и у Собчак случается. Обыграли и неискренность некоторых героев.

Артистка подражает интонациям Собчак весьма удачно: «Всем привет. С вами главный неприятный интервьюер страны Ксения Собчак! Я долго думала, что может быть хуже, чем взять интервью у маньяка и у Юлии Волковой?»

Главное в этой сценке – талантливая пародия Моргуновой. 35-летняя артистка очень похоже изображает Собчак – намеренно заинтересованный взгляд, интонации, эмоции, кажется даже морщинки такие же появляются на лбу.

Команда нового шоу под названием «Сборная Россия» — здесь полно звезд КВН. Фото — ТНТ

Что касается выпусков интервью и новостей на канале «Осторожно, Собчак», то их смотрят неплохо. Выпуск Собчак про группу «Тату» собрал 7,8 млн. просмотров, а недавнее интервью с певицей МакSим – 7 млн.

Окажется ли таким же популярным юмористическое шоу «Игра» - скоро узнаем. Первый выпуск 26 сентября. В проекте играют восемьдесят пять комиков, которых разделят по поколениям: на «молодых» и «стариков». Получится двенадцать команд – они сыграют в формате чемпионского турнира. В финале за приз в 30 миллионов рублей сразятся по две команды от «стариков» и «молодых». В жюри сидят мэтры юмора – Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Нурлан Сабуров, Юлия Ахмедова.