В США придумали шокирующую рекламу вакцинации от коронавируса

На шокирующую рекламу вакцинации решилось агентство BooneOakley. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На улицах Шарлотта - крупнейшего города в штате Северная Каролина - появился черный грузовик с рекламой похоронного бюро и большой надписью «Не делайте прививку!».

По словам жителей, необычный лозунг действительно привлекает к себе внимание.

Грузовик просто ездит по городу, самим своим появлением заставляя людей задуматься о необходимости вакцинации. Неожиданная идея акции реализована местным рекламным агентством.

- Я просто чувствую, что обычная реклама не работает. Например, обычные сообщения, в которых говорится: «Сделай снимок» или «Иди, сделай прививку», они просто смешиваются со всем остальным. Мы хотели сделать что-то, что показало бы это с другой точки зрения, шокировало бы людей, заставив их подумать: «Ничего себе!», – сказал владелец рекламного агентства BooneOakley Дэвид Окли.

На самом деле «Похоронного бюро Уилмора», чье название красуется на грузовике, не существует в природе – указанный рядом электронный адрес ведет пользователей на страницу с инструкциями о прививке, предложением пройти вакцинацию и посылом от «похоронного бюро» – «Если нет, то до скорой встречи».

Тех же, кто кликает на кнопку «Сделать прививку», сайт переадресовывает на страницу местного медучреждения, занимающегося вакцинацией.

Северная Каролина отстает от всеамериканских показателей вакцинации – в штате полностью привито менее 49% жителей. Чиновники, работодатели и сотрудники системы здравоохранения постоянно ищут новые способы привлечь граждан на вакцинацию с помощью различных акций - от раздачи бесплатной еды до отпусков и контрамарок на концерты и спортивные мероприятия.