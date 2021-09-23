В Москве раскрыта преступная схема по сбыту фальсифицированных лекарственных препаратов

Следователи устанавливают лиц, которые причастны к сбыту фальсифицированных средств в интернете. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сегодня по Первому каналу в программе "Здорово жить" людьми в белых халатах было четко заявлено, что перчатки и медицинские маски не спасают от проникновения вирусов в организм человека. А тут еще выясняется, что Москва буквально наводнена поддельными препаратами от коронавирусной инфекции.

- Следствием установлено, что в июле текущего года в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в одной из аптек столицы был оформлен интернет-заказ на приобретение 2 упаковок лекарственного препарата "RoActemra", который впоследствии курьер доставил на Курский вокзал г. Москвы. Стоимость препаратов составила 177 тысяч рублей. В связи с тем, что приобретенные препараты имели явные признаки фальсификата, в аптеке и их складском помещении были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты партии различных медицинских средств, по предварительным данным следствия похищенных из государственных учреждений здравоохранения, поставляемых в рамках государственных контрактов, - сообщает СК России.

Следователи выяснили, что производителем закупленных лекарственных препаратов является крупная иностранная фармацевтическая компания, которая по результатам проведенного расследования в глобальной системе классифицировала препарат как "подтвержденный фальсификат".

Теперь следователи устанавливают лиц, которые причастны к сбыту фальсифицированных средств в интернете.

- Ряд из них уже дали признательные показания, назначены экспертизы, организован комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение всех участников преступной группы, а также лабораторий по изготовлению фальсифицированных медицинских средств, - сообщила старший помощник руководителя

Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Одна остается надежда на вакцины, которые вроде пока не подделывают.