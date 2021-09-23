Цитрусовый Город Адана

Турция, окруженная морями с трех сторон, является страной, поражающей туристов своей природной красотой, историческими достопримечательностями, культурным наследием цивилизаций и всемирно известной кухней.

Цитрусовые очень широко используются в турецкой кухне. В этом году мы посетили город Адана, который занимает важное место в производстве цитрусовых. Обладая тысячелетней исторической историей, Адана также известна своей богатой кулинарной культурой. Город является центром обширной сельскохозяйственной зоны, и среди продукции, выращиваемой в этом регионе, цитрусовые занимают важное место.

В обширных садах Аданы, которые имеют идеальный климат и структуру почвы для производства цитрусовых, растут многочисленные апельсиновые, мандариновые, лимонные и грейпфрутовые деревья. Используя современные методы, производители производят цитрусовые, полезные и не содержащие химических веществ. Витамины, минералы и антиоксиданты, содержащиеся в турецких цитрусовых, поддерживают баланс человеческого организма. Цитрусовые укрепляют наш иммунитет.

Чтобы наша иммунная система была сильной против эпидемии коронавируса, которая продолжает действовать во всем мире, мы должны употреблять цитрусовые. Kаждое утро пить стакан воды с лимоном или свежевыжатый апельсиновый сок после завтрака даст нам энергию на весь день и укрепит иммунитет.

Цитрусовые собирают в погоду без осадков и обязательно вручную, чтобы фрукты дольше оставались свежими. Основная часть этих вкусных и сочных цитрусовых экспортируется в Россию.

Председатель отраслевого совета Ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Турции Али Кавак, который пригласил нас в Адану, выразил свое мнение по этому вопросу следующим образом: ‘’Мы уделяем большое внимание российскому рынку и постоянно следим за потребительскими привычками в России, чтобы этот рынок развивался и доля турецкой продукции росла. Учитывая потребности российского народа, мы обновляем наше производство. Самые свежие, натуральные и высококачественные турецкие свежие фрукты и овощи отправляются в Россию; пусть у потребителя не будет ни малейших сомнений по этому поводу. Кроме того, россияне, помимо свежести и качества нашей продукции, очень довольны их достижимыми ценами. Среди продуктов, которые мы экспортируем, первое место занимают цитрусовые.’’

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