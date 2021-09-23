Такого оборудования нет ни в Америке, ни в Европе, ни в Азии. А в Пензе есть!

Уже много лет на предприятиях холдинга существует приятная традиция - во время профессионального праздника подводить итоги и отмечать день основания. А подводить действительно есть что: ОАО «Маяк» - одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в нашей стране, динамично развивающееся и покоряющее новые высоты. Сегодня в состав холдинга входит десять компаний: часть из них производят продукцию, другие – обеспечивают их электроэнергией, помогают доставлять товар и др.

«Маяк» входит в 20-ку крупнейших компаний в РФ по производству писче-печатных видов бумаги. Помимо этого, холдинг производит акварельную, цветную бумагу, бумагу-основу, гофрокартон и многое другое. Продукция компании изготавливается на трех бумагоделательных машинах. Их совокупная мощность - 140 тысяч тонн продукции в год.

Помимо этого, холдинг остается единственным производителем бумаги-основы облицовочных материалов в России.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В ходе торжественного мероприятия к работникам обратился генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин:

- Начну с хороших новостей. В прошлом году мы произвели продукции на 15,3 миллиарда рублей. За девять месяцев этого года мы уже выпустили бумаги, тетрадей, обоев и прочего на 14,2 миллиарда рублей. Еще совсем немного - и мы побьем рекорд прошлого года! Производство бумаги и картона достигло уровня 116,6 тысяч тонн (120%), выпуск школьных тетрадей составил 123 миллиона штук (124%), производство обоев превысило 20 миллионов условных кусков (115%).Это не может не радовать. Однако еще больше радует то, что мы сохранили коллектив в эти непростые коронавирусные времена.

Руководство «Маяка» выбрало правильную стратегию: в то время как многие пензенские предприятия были вынуждены приостановить деятельность или сократить штат сотрудников для недопущения возникновения вспышек заболевания и в целях экономии, здесь усилили меры безопасности: ввели строгий масочный режим, расставили стойки с антисептиком, установили оборудование для замера температуры на проходной. А для поддержки коллектива в столь непростое время не забывали про индексацию заработной платы и премии.

- Средняя заработная плата на наших предприятиях сегодня составляет почти 53 тысячи рублей. Как итог, наш холдинг не только не «просел» в показателях, но и значительно улучшило их. Налоговые выплаты по итогам прошлого года превысили 1,2 миллиарда,- отметил Владимир Вдонин.

Сегодня на предприятиях холдинга трудятся 1600 человек. Ежегодно в день рождения компании людям, проработавшим на «Маяке» не один десяток лет, вручаются удостоверения ветеранов фабрики. Церемония награждения прошла и в этом году:

- Мы вручаем эти удостоверения заслуженным сотрудникам нашего холдинга, - отметил Владимир Вдонин. - Но это вовсе не значит, что этим людям пора на пенсию: мы ценим их опыт и вклад в развитие нашей компании. И готовы дальше плодотворно сотрудничать с ними.

Сегодня предприятия холдинга «Маяк» входят в тройку лидеров Пензенской области по производительности труда. В последние годы руководство компании делает ставку на переоборудование, закупая передовые машины, расширяя и модернизируя производство и реализуя инвестиционные проекты. Объем инвестиций всех предприятий холдинга за последние годы превысил 10 миллиардов рублей.

- По сравнению с прошлым годом рост объемов продукции составил более 150%, - отметил председатель совета директоров холдинговой компании Василий Алексеевич Вдонин. - Поставленные задачи мы выполнили. Все это стало возможно благодаря постоянной модернизации оборудования. В последние годы мы смогли построить шестую бумагоделательную машину. Это уникальная машина! Такого оборудования нет ни в Америке, ни в Европе, ни в Азии. А в Пензе есть! Когда к нам приехали немецкие специалисты и увидели ее - а немцы, к слову, бумагой тоже занимаются не одно десятилетие - они были обескуражены. Это повод для гордости.

ПРОДУКЦИЮ «МАЯКА» - В КАЖДЫЙ ДОМ

Отдельно зашла речь о производстве обоев: дочернее предприятие «Маяка» - «Маякпринт» занимает второе место в нашей стране по производству обоев. В штате предприятия работает целая команда дизайнеров, благодаря которым любой, даже самый взыскательный покупатель, сможет найти что-то для своего дома. А качество пензенских обоев не уступает зарубежным аналогам, а во многом и превосходит их.

Тетради активно используются учащимися школ, колледжей и вузов по всей стране. На акварельной бумаге, выпускаемой «Маяком» пишут свои шедевры художники.

Все это – заслуга сотрудников предприятия и его руководства. Поздравляя коллег с профессиональным праздником, Владимир Вдонин еще раз поблагодарил их за их труд и любовь к своему делу. В рамках праздникам лучших работников предприятия наградили Почетными грамотами и Благодарностями Минпромторга Российской Федерации, Губернатора Пензенской области, Минпрома Пензенской области, а также Глав города, администрации Пензы и администрации Железнодорожного района.

КСТАТИ

Генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин также является депутатом Законодательного Собрания Пензенской области в избирательном округе № 13. К нему за помощью обращаются жители Вадинского, Наровчатского, Нижнеломовского и Спасского районов. Владимир Васильевич всегда находит возможность ответить на их просьбы.

В этом месяце депутат помог региональной общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье». Не в первый раз пензенцы с ограниченными возможностями здоровья обращаются за содействием к парламентарию. Не остался в стороне Владимир Вдонин и на этот раз. Народный избранник выделил необходимые средства для организации поездки членов общественной организации на XIX Международные соревнования в Сочи.

Также перед началом учебного года народный избранник поддержал акцию «Собери ребенка в школу», подарив почти 400 семьям канцелярские принадлежности для учебы и творчества.