Выдающиеся русские медики, изменившие мир

Первооткрывателями, учеными, инженерами и прочими Кулибиными. В новом просветительском проекте «Время первых» мы напомним, кем по-настоящему и без стеснения может гордиться каждый житель России.

Зинаида Ермольева (1898 - 1974)

Открытия: самый эффективный в мире пенициллин по уникальной технологии и еще ряд известных антибиотиков (левомицетин, стрептомицин), а также противовирусный препарат интерферон

Фото: ТАСС

24 ноября 1944 года советские войска освободили Латвию, Литву и Эстонию и значительно продвинулись на запад, сметая врага. Однако потери несли значительные. Тогда в ходе Прибалтийской наступательной операции впервые в полевых условиях был применен свежайший советский антибиотик - крустозин (аналог пенициллина). Благодаря только что полученному советскими учеными препарату смертность от ран и инфекций в армии снизилась на казавшиеся невозможными 80%, количество ампутаций конечностей - на 30%. Руководила проектом внедрения лекарства в оборот микробиолог Зинаида Ермольева, которую зарубежные коллеги почтительно называли Госпожа Пенициллин.

Как уже установил профессор Пирогов (см. выше), раны на войне чаще всего страшны инфекционными заражениями, перенести которые удается далеко не всем. Эффективным методом убийства инфекции стал пенициллин, изобретенный шотландцем Александром Флемингом в 1928 году. В СССР лекарство поставлялось в мини-дозах, технология производства была закрыта, поэтому наши микробиологи получили задачу разработать качественный аналог пенициллина. Его и добыла Зинаида Ермольева - эпидемиолог, успешно подавившая на фронте вспышку холеры и брюшного тифа в Сталинграде в 1942 году, а до этого и в Афганистане в 1939 году. И это были не первые и не случайные победы над заразой.

Досконально изучавшая биохимию микробов донская казачка Зинаида Виссарионовна, похожая в молодости на Нонну Мордюкову, в 20-е годы чуть не погибла ради человечества: выделила из простой водопроводной воды холероподобные вибрионы - чтобы понять, способны ли они вызвать холеру, привила их себе, выпила воду с растворенными в ней миллионами микробных тел, через 18 часов она заболела и едва не погибла. Так она открыла светящийся холероподобный эмбрион, названный впоследствии в ее честь.

После задачи советского руководства разработать наш пенициллин Ермольева так же отчаянно принялась за работу. Вместе с коллегами микробиолог приносила в лабораторию плесень с деревьев и газонов, чтобы найти необходимый для производства грибок, при встрече с которым патогенные бактерии стафилококка погибают. Ученые выращивали плесень на продуктах, собирали на земле, но это было не то. Девяносто третий по счету образец дал необходимую пенициллиновую активность - это была плесень со стены бомбоубежища. Так появился советский «пенициллин-крустозин».

После первых испытаний в столице Ермольева отправилась тестировать препарат в полевых условиях. Результат был поразительным: тяжелые больные выживали. «Ни одной ампутированной ноги!» - счастливо рапортовала она.

В 1943 году началось массовое производство лекарства, а через год в СССР прибыла иностранная комиссия во главе с британским фармакологом профессором Говардом Флори, чтобы сличить работу пенициллина и крустозина.

Наш препарат оказался эффективнее в 1,4 раза.

Николай Пирогов (1810 - 1881)

Открытия: операции под наркозом, гипс, военно-полевая медицина и сестры милосердия

А. Сидоров «Н. И. Пирогов оперирует раненого под эфирным наркозом», Аул Салта, 1847 г. Фото: ТАСС

Страшно представить, но в конце XIX века, когда люди передвигались на повозках, крепостное право еще не отменили, а холера выкашивала население России, этот великий врач провел первую безболезненную операцию на человеке.

В 1847-м, через год после того как в Массачусетсе только продемонстрировали чудо действия эфирного наркоза, хирург и полиглот Николай Пирогов, обучавшийся за границей - в Тарту, Геттингене и Берлине - и изрядно потренировавшийся на кошках, телятах, собаках и себе, провел первую операцию (!) на человеке, изобретя и прибор для ингаляции испарений эфира («сладкого купороса»). Причем не в спокойных лабораторных условиях, а во Втором Военно-сухопутном госпитале Санкт-Петербурга, после чего героический доктор сорвался на Кавказ, где шла война, и оперировал инновационным способом раненых солдат буквально в шалаше, стоя на коленках и «смотря смерти прямо в рыло», как указывал в письмах жене. После был Севастополь и Крымская война. Впервые в мире подобные операции проходили сразу после сражения. Именно поэтому Пирогов вошел в военную историю как основатель военно-полевой медицины - он разработал и алгоритм помощи раненым: помощь, лечение, вынос с поля, транспортировка.

Он же впервые стал накладывать гипс («налепная алебастровая повязка») вместо деревянного лубка при переломах. На изящное решение врача натолкнул скульптор Николай Степанов, в гостях у которого Пирогов увидел, как художник пропитывает гипсовым раствором полотна, придавая им нужную форму. В 1852 году Николай Иванович с коллегами начали применять затвердевающую гипсовую повязку для закрепления сломанной конечности. И это вовсе не косметическая мера: вообще-то раньше после сложных переломов руки или ноги попросту ампутировали.

А еще Пирогов настоял на санобработке лазаретов, одежды и инструментов хирургов, что помогло избежать тысяч смертей из-за привычного тогда распространения инфекции. А еще он ввел принцип градации ранений по степени тяжести на севастопольских перевалочных пунктах. А еще развил институт сестер милосердия - женщин, помогавших раненым на фронте. И структурировал знания, составив атлас «Топографическая анатомия», не имеющий аналогов в мире: научные работы Пирогова заложили фундамент экспериментальной сосудистой хирургии, топографической (хирургической) анатомии, костной пластики.

Но самое главное и удивительное, конечно, что именно Пирогов через массу операций внедрил повсеместное использование внутривенного и интратрахеального наркоза в России, а затем и по всему миру. Отсутствием боли во время сложнейших манипуляций с телом человека мы обязаны именно этому дедушке с купеческой внешностью.

Пирогов разработал и внедрил в русской армии протокол помощи пострадавшим в боях: последовательность действий медсестер и врачей, очередность процедур. Благодаря этому многие солдаты и офицеры выживали даже после сложных ранений.

Иван Павлов (1849 - 1936)

Открытия: создание учения о высшей нервной деятельности животных и человека, исследование механизмов пищеварения, открытие феномена условного рефлекса

Фото: ТАСС

Выдающийся физиолог из семьи священников получил Нобелевскую премию по медицине первым среди русских ученых и первым среди всех врачей - за теоретическую медицину. Это произошло в 1904 году, когда шведские академики оценили вклад Ивана Павлова в исследование механизмов пищеварения («павловские фистулы», «павловский изолированный желудочек» и проч.).

Рязанец Павлов в Колтушах, пригороде Петербурга, основал «мировую столицу условных рефлексов». На биостанции путем кропотливого научного труда и новаторских экспериментов он создал новый раздел науки - физиологию высшей нервной деятельности на основе феномена, открытого им же: условного рефлекса (так называемый рефлекс собаки Павлова). Коллеги из Европы признавали бородатого старца первым физиологом мира. Именно Иван Петрович сформулировал важнейшие отличительные способности работы головного мозга - вторую сигнальную систему: основы речевой функции, способность к письму, анализу и обобщениям. Одним из первых он установил и начал разрабатывать влияние генетических факторов на поведение человека.

Михаил Чумаков (1909 - 1993)

Открытия: вирус клещевого энцефалита, вирус омской геморрагической лихорадки и другие инфекции, вакцина от полиомиелита и массовая вакцинация в СССР

Фото: РИА Новости

В последнее время почти каждый слышал фамилию Чумаков - как минимум из названия Центра им. М. П. Чумакова, выпустившего вакцину от коронавируса

«КовиВак»: пептидную вакцину с почти нулевой побочкой, эффективную в том числе и против активно распространяющегося свежего штамма COVID-19 «дельта».

Вирусолог Михаил Чумаков прославился задолго до этого. Родившийся в глубине Тульской области бактериолог в 37-м отправился в научную экспедицию на Дальний Восток, чтобы изучить появление клещевого энцефалита в Хабаровском крае. Он впервые выделил вирус этого инфекционного неврологического заболевания, а во время войны установил очаги распространения энцефалита, чем сберег десятки тысяч жизней. А себя нет: после укуса клеща полностью лишился слуха (ходил с аппаратом до конца жизни) и конечности - парализовало правую руку.

В 1944 году он выявил вирус тяжелейшей болезни, охватившей части Красной армии после освобождения Крыма. Изучил вирус, разработал систему лечения и назвал его крымская геморрагическая лихорадка. С 1947 по 1950 год таким же образом выявил другую инфекцию - омскую геморрагическую лихорадку и избавил от болезни Сибирь, Ярославскую и Тверскую области.

А потом Чумаков спас мир от полиомиелита, то есть от вымирания и паралича. Да, да, та самая прививка, что делали нам с рождения в СССР, - изобретение именно этого великого профессора. Ведь почти 70 лет назад мир охватила мощнейшая пандемия - полиомиелита (острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему детей), в результате которого у половины переболевших наступал паралич. Все начали ждать спасения - знакомо, правда?

Только вот без криков о чипировании и тяжелейших последствиях, а послушно ждать, ловя каждое слово врачей. В 1956 году трое советских исследователей - членкор Академии наук Михаил Чумаков, его жена и соратница, вирусолог Марина Ворошилова и ленинградский академик Анатолий Смородинцев были командированы в США, чтобы вместе с американскими коллегами заняться разработкой препарата против паралитического полиомиелита. Мир столкнулся с серьезной угрозой, поэтому про холодную войну на время забыли. Профессор Чумаков начал работу, взяв за основу штаммы «живой вакцины» польского вирусолога Альберта Сэйбина (вирус полиомиелита, выращенного на культуре почек африканских зеленых мартышек). В Советский Союз их привезли в обычном чемодане, а уже в 1959 году была создана технология промышленного крупносерийного препарата живой вакцины, обеспечивающий людям стойкий иммунитет на всю жизнь. Именно под руководством Чумакова, в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов, препарат быстро запустили в промышленное производство, на что Америка не решилась.

В 1959 году СССР приступил к массовой вакцинации (записывайте!) - в детских садах и школах. Ученые-разработчики давали «капельки» вакцины своим детям и внукам. Эпидемию удалось остановить на несколько месяцев - с тысячи заболевших до шестерых. За 1960 и 1961 годы в стране привилось 100 миллионов человек, заболеваемость снизилась в 120 раз. «Русские провели молниеносную

войну против полиомиелита и победили, затратив на поражение противника в десять раз меньше времени, чем американцы», - заявил ошеломленный Сэйбин. Вакцину использовали более 60 стран, за счет чего удалось остановить крупные вспышки полиомиелита в Японии и Восточной Европе. Исследования Чумакова легли в основу программы ВОЗ по ликвидации болезни на планете.

Владимир Демихов (1916 - 1993)

Открытия: пересадка сердца и легких, создание модели искусственного сердца

Фото: РИА Новости

Гений советской трансплантологии и кардиохирургии - и отец мировой, чего уж скромничать, - он мог бы сделать девизом жизни слоган «А вместо сердца - пламенный мотор». Потому что именно Владимир Петрович был настолько смелым экспериментатором (собака с двумя головами!), что буквально научился оживлять мертвых. Не как Иисус Христос, а как советский ученый с золотыми руками.

Начинал врач с революционных опытов по пересадке органов собакам. Еще до Великой Отечественной войны молодой и дерзкий врач первым создал и имплантировал в грудную полость собаки механическую модель сердца (1937 год). В том же году он разработал искусственную модель сердца. Тогда все в основном крутили пальцем у виска: ну как и кому это может пригодиться? Но одиночка Демихов продолжал развивать фантастическую практику - в 1946 году он впервые в мире осуществил пересадку сердца в грудную полость у собаки и первую в мире пересадку комплекса сердце - легкое у собаки. Это было беспрецедентно. Мировая сенсация, отмеченная прессой и научным сообществом мира. Затем успешно прошли пересадки легких методом полной замены. В 1948 году он начал удачные эксперименты по пересадке печени, идею тут же подхватили американские врачи. В 1952 году первым в мире разработал и осуществил на собаке маммарно-коронарное шунтирование - подвел к сердцу от аорты здоровый сосуд в обход поврежденного.

Ну а в 1954 году доктор опять потряс весь мир, показав... двухголовую собаку: он умудрился пересадить голову, плечи и передние лапы щенка на шею немецкой овчарке - головы принимали пищу, реагировали друг на друга и даже играли между собой. Затем была окончательно разработана методика полной одновременной замены сердца и легких вместе взятых.

В 1960 году Демихов издал монографию «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте» - первое в мире руководство по трансплантологии, долгие годы остававшееся единственным.

В 1988 году доктор был отмечен Госпремией. Автор первой пересадки сердца человеку Кристиан Барнард (ЮАР) считал Демихова учителем и приезжал к нему в Москву за консультациями. Всю жизнь семья смелого врача, изменившего мир, жила в тесноте, в маленькой квартире, рядом с прооперированными собаками, которых Владимир Петрович выхаживал дома. Научные труды, принесшие ему мировую известность, он писал на кухне. А еще у Демихова было шесть фронтовых наград.

А КТО ЕЩЕ

Хирург и анатом Илья Буяльский (1789 - 1866)

еще до Николая Пирогова заложил первые основы топографической анатомии.

Биолог Илья Мечников (1845 - 1916)

Один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии и иммунологии, открывший в 1883 году явление фагоцитоза (когда клетки иммунной системы пожирают бактерии и вирусы, защищая организм). В 1901 году изложил клеточную теорию иммунитета и предложил теорию происхождения многоклеточных организмов.

Хирург Гавриил Илизаров (1921 - 1992)

Разработал и внедрил в клиническую практику уникальные аппараты и оперативные методы, позволяющие с их помощью замещать дефекты костей, восстанавливать длину конечностей. В 1950 году создал революционный «аппарат Илизарова».

Офтальмолог Святослав Федоров (1927 - 2000)

В 1973 году произвел разработку и первым в мире осуществил операцию по лечению глаукомы на ранних стадиях. Его метод глубокой склерэктомии (наименее травматичная операция на глаза) нашел признание на международном уровне и стал применяться для лечения глаукомы во всем мире.

СОВРЕМЕННИКИ

ЦЕНТР ГАМАЛЕИ - СОЗДАТЕЛЬ СВЕРХЭФФЕКТИВНОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

Кто бы что ни говорил, но на настоящий момент одну из трех самых эффективных (более 90%), научно признанную, прошедшую три фазы клинических испытаний вакцину («Спутник V»), безопасную и для беременных (подтверждено

Минздравом РФ), и для подростков (медицинское обследование вакцины «Спутник Лайт» для групп подростков 12 - 17 лет идет полным ходом, все участники чувствуют себя прекрасно) изобрели снова в России. Спасать этот мир нашим врачам не привыкать.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).