«Наряд для сельской дискотеки»: Дизайнер разнесла в пух и прах вечерние образы Екатерины Шпицы на «Кинотавре»

Екатерина каждый день выгуливает по три-четыре наряда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

35-летняя сериальная звезда Екатерина Шпица, пожалуй, единственная, кто из кинодив серьезно подготовился к ковровым дорожкам «Кинотавра».

Екатерина каждый день выгуливает по три-четыре наряда. Фигура и яркая внешность выделают Шпицу на дорожке, ее смело можно назвать главной красавицей «Кинотавра».

Аника Керимова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, звёздному дизайнеру Анике Керимовой, которой мы показали вечерние наряды артистки, не все образы Екатерины показались удачными.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Волан в моде. Тут вопросов нет. И в мини Шпице очень хорошо, поскольку у артистки красивые ноги. Можно было бы обойтись без пояса, но, видимо, Екатерина добавила его как элемент декора, чтобы сочетать его с очками, - считает наш модный эксперт.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это образ более пляжный. Классические туфли тут вообще не в тему. Если актриса надела бы рубашку с джинсами, то такой вариант ещё возможен. На мой взгляд, это безвкусица. Под короткий топ и открытый живот надо выбрать другую обувь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Трудно оценивать образы Екатерины, поскольку я тут не вижу звёздного лоска. Хотя Шпица очень красивая девушка. Но в таком наряде можно пойти на сельскую дискотеку, а не на красную дорожку. Этот образ мне не нравится.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Нормальный костюм, но штаны не по размеру. Они ей большие, это видно по сборке на ткани. Корсет неплохой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Кате нужен стилист. Она, безусловно, талантлива и хороша собой, но я не понимаю, кто ей советуете такие наряды. Это антитрэнд. С её фигурой можно выглядеть более элегантно. Я бы посоветовала Кате обратиться к специалистам в области стиля, - говорит дизайнер Аника Керимова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Тоже, как мне кажется, неудачный образ. С её данными Катя может выглядеть более эффектно. Ей просто нужна помощь профессионалов, которые сделают из неё настоящую кинодиву, - уверена Аника Керимова.