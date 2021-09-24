Четыре причины осенней депрессии и три способа ее преодолеть

Осенняя депрессия – это не миф Фото: Shutterstock

Самое распространенное мнение относительно депрессии в наших краях – это все выдумка, а лечиться нужно методом «соберись, тряпка!» Так нередко считают даже те, кто страдает от проявления осенней депрессии - апатии, угнетенности, подавленности. Многие отмечают повышенную раздражительность и плаксивость, уныние, снижение психической и физической активности. Нет желания не только работать, но даже общаться с близкими или друзьями, заниматься любимым хобби, да что там – прочесть несколько страниц книги и посмотреть сериал становится невыполнимой задачей. Человека одолевает бессонница или, напротив, сонливость, снижается либидо.

- Стоит сразу отметить, что осенняя депрессия – это не миф. Но нужно отличать ее от клинической депрессии - психического расстройства, для которого характерно постоянно угнетенное и подавленное состояние, вплоть до неспособности выполнять простейшие бытовые действия, - говорит Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U. - С клинической депрессией работают специалисты психотерапевты, психиатры, а вот с осенним депрессивным состоянием все намного проще. Попробуем разобраться, почему оно возникает и как с ним можно справиться.

Что такое осенняя депрессия

Это психоэмоциональное состояние, которое отличается перепадами настроения, пониженным эмоциональным фоном, заторможенностью, трудностями с мышлением (тяжело сосредоточиться, умственная работа вызывает усталость и т.д.), отсутствием желания делать даже то, что обычно приносит радость.

Человек в таком состоянии не испытывает удовольствие от жизни, все время чувствует себя утомленным, зацикленным на неприятных переживаниях. Осеннюю депрессию может спровоцировать общее недомогание, а самый сложный период - с середины октября по февраль, когда многие жалуются на подавленность, полусонное состояние, уныние без причины и т. д.

Несколько ее весомых причин

Как видно, «осенняя» депрессия вовсе не заканчивается с наступлением 1 декабря. А все потому, что причины этого состояния лежат не в смене календарных месяцев, а в значительном сокращении светового дня, которое начинается с октября. Кроме того, контраст между отпускным летом и монотонными осенними днями, когда мы снова возвращаемся к работе, вызывает тоску и ухудшает настроение. Однако кроме психологических, у возникновения депрессии есть и физиологические причины.

1. Нехватка солнца.

Пасмурная погода оказывает непосредственное влияние не только на психологическое, но и на физическое состояние, поскольку из-за нехватки ультрафиолета сокращается выработка витамина Д.

2. Напряженный рабочий график.

Именно осенью от сотрудника требуют «догнать» весь пропущенный на работе период, когда он находился в отпуске. Перегрузки, период отчетов, хронические стрессы, нарушения режима труда и отдыха, отказ от полноценного сна – все это провоцирует развитие осенней депрессии.

3. Нарушение обмена мелатонина и серотонина.

Эти гормоны отвечают за формирование и поддержку настроения. Когда начинает темнеть, серотонин преобразуется в мелатонин — гормон сна. Это естественный процесс, необходимый для крепкого здорового сна, однако ранняя темнота и нехватка солнечного света приводят к тому, что этого природного снотворного вырабатывается слишком много, а серотонина – мало. Тревожные, эмоциональные, тяжело переживающие жизненные события люди входят в особую группу риска развития осенней депрессии.

4. Мало витамина D3.

Осенью также снижается выработка в коже холекальциферола (он же витамин D3), поскольку он синтезируется только под действием ультрафиолетовых лучей. Он играет важнейшую роль в целом ряде процессов, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего организма. Дефицит этого витамина приводит к ухудшению общего самочувствия: при нехватке витамина D возникает риск деминерализации костей, мышечных болей, слабости, болей в пояснице. Также повышается частота простуд, нарушается работа ЖКТ (возникают запоры), выпадают волосы, повышается артериальное давление.

На фоне всех этих неприятностей дефицит витамина D также вызывает хроническую усталость, снижение выносливости, депрессивное состояние, плаксивость, перепады эмоций и настроения, беспокойный прерывистый сон, снижение памяти и внимания.

Три способа преодолеть хандру

Как уже ясно, у осенней депрессии есть совершенно конкретные причины, а потому нельзя от нее отмахиваться или считать «несуществующей». Если отказывать себе в помощи, то осенняя депрессия может перейти в более серьезное состояние, которое потребует лечение у психотерапевта или даже приема специальных препаратов.

Для начала стоит обратиться к врачу, который направит на анализы как гормонов мелатонина и серотонина, так и на исследование уровня витамина D – оно так и называется «25-ОН Витамин Д». Этот анализ также важен для диагностики костной системы, поскольку витамин D необходим для усвоения кальция. Так что даже если «не верить» в депрессию, такое исследование необходимо для предотвращения заболеваний костной системы.

После получения анализов врач направит вас к профильному специалисту, который поможет подобрать лекарства:

1. Витаминные и лекарственные препараты.

Врач назначит специальные препараты, если есть дефицит серотонина, или витаминно-минеральный комплекс для повышения уровня витамина D. Также врач порекомендует методики, разработанные для борьбы с депрессивными состояниями.

2. Ароматы.

Эфирные масла бергамота, герани, грейпфрута, иланг-иланга, лаванды, лимона, пачули, эвкалипта, сандала, розы, сирени, хвои помогут повысить настроение, привнести ощущение летнего времени, когда все вокруг цветет и радует глаз.

3. Свет.

Световая терапия основана на положительном воздействии солнечного света на психоэмоциональное состояние. Светотерапия, имитирующая яркий солнечный свет, улучшает режим сна и бодрствования, повышает настроение, помогает уменьшить чувство тоски, уныния и усталость от серых пасмурных дней.