В Сомали впервые за 30 лет показали кино

Сеанс состоял из двух короткометражек за авторством местных кинематографистов. Фото: REUTERS

Впервые за прошедшие 30 лет в Сомали, находящейся в состоянии гражданской войны и политического хаоса, прошел показ кинофильмов. В программе вечера были две короткометражки сомалийского режиссера, а купить билеты на просмотр можно было за $10.

Показ состоялся в Национальном театре Сомали, расположенном в столице, городе Могадишо, сообщает Reuters.

– Это историческая ночь для сомалийского народа, она показывает, что возродились надежды после стольких лет испытаний. Теперь у нас есть возможности. Сомалийские авторы песен, рассказчики и актеры могут открыто представить свой талант, – прокомментировал событие театральный режиссер Абдикадир Абди Юсуф.

Показ состоялся в Национальном театре Сомали. Фото: REUTERS

Национальный театр в Могадишо был построен в 1967 и стал подарком сомалийскому народу от тогдашнего китайского лидера Мао Цзэдуна. В здании театра выступали актеры, проводились живые концерты.

В 1991 году Национальный театр был закрыт, а его здание использовалось военными в качестве базы. В 2012 году его открыли – это должно было символизировать улучшение жизни в стране, но спустя всего две недели террористка-смертница во время выступления музыкантов устроила взрыв, во время которого сильно пострадало само здание и погибло не менее десяти человек.

Чтобы попасть на показ короткометражек людям пришлось пройти через несколько контрольно-пропускных пунктов, но, несмотря на высокую стоимость билетов и неудобства, от желающих не было отбоя, а власти пообещали посетителям полную защиту от атак террористов.