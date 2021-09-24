Может ли шоколад быть полезным и другие советы по правильному питанию

ШОКОЛАД СО ВКУСОМ БИСКВИТА

В гигантском торговом зале «Перекрёстка» найти сцену, где проходит презентация, не очень просто. Направление можно определить по высоким софитам, которые расположились рядом с зоной «фреш». Рядом радуют глаз яркие, сочные фрукты и овощи, которые так и просятся на стол.

Тут же – дегустация нового продукта. Корреспондент «КП» не мог пройти мимо. Предлагается три вида шоколада. На вкус все похожи на бисквит (чуть позже станет понятно, что это – вкус татарской гречихи), а в белом просматриваются нотки кунжута.

Поговорить о здоровом питании, а также рассказать о полезном шоколаде с татарской гречихой и пребиотиками приехала официальный амбассадор нового продукта Nature’s Own Factory, известная теле- и радиоведущая Ирена Понарошку.

«В последнее время тренды на правильное питание и ЗОЖ стремительно набирают обороты, – считает Татьяна Степанова, директор по бренду и долгосрочной лояльности торговой сети «Перекрёсток». - Поэтому мы стараемся расширять наш ассортимент и предлагать покупателям продукцию только с натуральным составом и полезными для здоровья свойствами. Новый шоколад Nature’s Own Factory с гречихой – полезный премиальный десерт, который соответствует всем заявленным требованиям к здоровому питанию. Уверены, что наши покупатели по достоинству оценят новинку и смогут в очередной раз убедиться, что шоколад может быть не только вкусным, но и полезным».

ТАТАРСКАЯ ГРЕЧИХА НЕ ПОХОЖА НА ГРЕЧКУ

Ирена Понарошку не скрывает свой возраст (38 лет). Все потому, что Ирена - в блестящей спортивной форме. Она уже больше 12 лет является вегетарианкой, придерживается интервального голодания (16 часов не принимает пищу), часто не завтракает и раз в неделю устраивает 36-часовое голодание. Такого режима питания она придерживается больше года.

О здоровом питании Ирена беседует с сестрами нутрициологами Еленой и Анастасией Костюхиными. Они считают, что новый шоколад с пребиотиком - это настоящий суперфуд: «Почему-то есть предубеждение: если продукт вкусный, то он не может быть полезным. Это – не так!»

В составе шоколада есть пребиотики. Это – обыкновенная клетчатка и она должна быть в рационе любого человека, чтобы наши «добрые» бактерии в кишечнике могли чем-то питаться.

Новый продукт создан с учётом потребностей покупателей, которые выбирают продукцию только из натуральных ингредиентов и придерживаются правильного рациона. В составе отсутствует (!) сахар и молоко, а инулин способствует быстрому усвоению всех полезных свойств натуральных ингредиентов.

Википедия делает такое определение шоколаду: «кондитерское изделие на основе масла какао, являющееся продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином».

Кто-то, услышав, что в состав входит татарская гречиха, мог подумать, что и шоколад будет со вкусом гречки, но! Гречиха – не гречка. Татарская гречиха произрастает даже не в Татарстане, а на Тайване, куда ее привезли представители татаро-монгольских племен. Она содержит витамины В1, В2, магний, железо. Клинические исследования показали, что она выводит из организма лишнюю жидкость, понижает уровень сахара в крови, нормализует давление. Из перемолотых семян татарской гречихи делают чай, очень популярный среди последователей ЗОЖ.

КУНЖУТ В ШОКОЛАДЕ – ПРЕКРАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Производство шоколада ручной работы осуществляется в Московской области на собственной фабрике Nature’s Own Factory. На предприятии особое внимание уделяют уникальной рецептуре и соблюдению всех необходимых норм и стандартов качества. Вся продукция сертифицирована и подтверждена клиническими испытаниями.

В шоколаде всего 5 ингредиентов, никаких трансжиров, заменителей – только натуральные компоненты. Он производится, как и 200 лет - в жерновах перемалывается 2 суток и только после этого заливается в формы.

«Белый шоколад Nature’s Own Factory с гречихой и черным кунжутом на 100% состоит из натуральных компонентов, – подчеркнули Седа Хункаева и Анна Хабарова, основательницы бренда Nature’s Own Factory. Хочется отметить, что на неожиданное сочетание татарской гречихи и чёрного кунжута нас вдохновила Ирена Понарошку. Этот необычный вкус приятно удивит, а главное — подарит всю пользу даров природы. Мы очень трепетно относимся к нашей продукции — и в первую очередь к качеству и условиям ее производства. Сейчас в нашем ассортименте представлено более 30 уникальных позиций, изготовленных по собственной рецептуре, попробовав которые понимаешь, сколько любви и труда вкладывается в разработку каждой из них. Мы хотели создавать полезные продукты с уникальным вкусом. Кунжут предложила ввести Ирена, она его очень любит. В нем есть очень важный для организма кальций. Его человек получит вместе с шоколадом».

«Вообще кунжут в шоколаде – прекрасная задумка, считают сестры Костюхины. - Когда человек ест сладкое, то уровень сахара в крови делает квантовый скачок. А с кунжутом, в котором есть полезные жиры, делает этот скачок не таким резким».

Все прекрасно знают, что шоколад прекрасно поднимает настроение. Плитка весит всего 20 граммов. Ее вполне хватит, чтобы обмануть мозг – мол, ты же съел ЦЕЛУЮ шоколадку!

Интересно, что гречишного шоколада пока нигде в мире нет, и создатели гордятся, что он впервые произведен именно в России.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ И ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ

• Когда вы садитесь принимать пищу, подальше уберите гаджеты. Без них порции становятся меньше.

• Что-то исключать нужно очень осторожно. Каждый человек индивидуален. Кофе, например, можно пить, поскольку в нем есть полезные ингредиенты. Можно даже сказать: всё есть яд, но всё есть – лекарство.

• Есть расхожий миф, что здоровое питание не может быть доступным по финансам. Это не так! Есть гречка, перловка, квашеная капуста…

• По последним трендам достаточно есть не более 2-3 раз в день.

• Желательно начать вести дневник питания, куда вносить все, что вы едите. И обязательно нужна графа – как вы себя чувствуете после приема пищи. Обыкновенная и привычная овсянка может вызывать, к примеру, сонливость. Можно также записывать свои эмоции от того или иного продукта или блюда.

• Запивать еду водой можно, чтобы помочь желудку переварить пищу.

КСТАТИ

Сейчас гречишный шоколад представлен на полках 632 магазинов сети «Перекрёсток» в Москве, Московской области и других городах России, а также доступен для заказа онлайн на сайте и в мобильном приложении «Перекрёсток».