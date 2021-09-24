ВКонтакте появились карты лояльности и специальные предложения для покупок

ВКонтакте полностью обновила сервис «VK Чекбэк». Теперь в одном мини-приложении собраны выгодные условия для покупок офлайн и онлайн: карты лояльности, кешбэк с покупок, купоны с акциями и подарками. Разместить предложения может любой бизнес — это ещё один способ рассказать о себе миллионам пользователей ВКонтакте.

Карты лояльности

В VK Чекбэке появились карты лояльности, которые помогают копить баллы или получать скидки: пока от сети торговых центров METRO, а в будущем — и от других партнёров ВКонтакте. Пользователи могут добавить карту или выпустить новую без пластикового аналога — это шаг к заботе об экологии. Так можно получить скидку в магазине, даже если карта потерялась или осталась дома.

Кешбэк и подарки

В VK Чекбэке доступен кешбэк с покупок — для этого нужно сканировать QR-коды с чеков. Например, с покупок продукции Milka можно вернуть до 50% от суммы, с заказа во «Всех аптеках» — до 25%, а в Burger King — до 10%. Также пользователи могут получить стикеры или выиграть 3 миллиона рублей.

Купоны

В сервисе есть и купоны — выгодные предложения от брендов, которыми можно воспользоваться прямо при покупке. Они помогают получать подарки или выгоду до 90%: например, 32 дня подписки на сервис Okko за 1 рубль. Чтобы было легче находить подходящие купоны, они распределяются по категориям: «Игры», «Еда», «Путешествия» и другие.

VK Чекбэк открывает новые возможности и для компаний. Например, теперь они могут создавать «карточки» с промоакциями. Для пользователей это шанс выиграть призы, а для бизнеса — полноценная замена лендинга с розыгрышем подарков.

VK Чекбэк доступен на вкладке «Сервисы». Также мини-приложение можно найти по ссылке: vk.cc/checkbackvk. ВКонтакте запустила «Чекбэк» в 2018 году: пользователи могли сканировать чеки и возвращать часть средств за покупки.