«ТОАЗ» не признает себя потерпевшим: иск о 87 млрд рублей возвращается в суд

Предприятие по выпуску минеральных удобрений ПАО «Тольяттиазот» Фото: ТАСС

На подходе - новый эпизод шокирующего сериала из жизни крупного бизнеса в России под названием «Миллиардер Дмитрий Мазепин пытается заполучить завод «Тольяттиазот» (но до сих пор не придумал способ как это сделать)». 28 сентября Шестой кассационный суд в Самаре рассмотрит кассационные жалобы защиты «ТОАЗа» на приговор Тольяттинского районного суда от 5 июля 2019 года. Таким образом, история, которая началась еще в 2012 году, уходит на свой десятый, юбилейный сезон. Правда этот «сериал» не только про Мазепина как инициатора судебного процесса, но и про стиль правосудия в России в целом.

Напомним, вкратце суть дела. Уголовное дело было возбуждено по иску миноритарного акционера «ТОАЗа» - ОХК «Уралхим» (входит в бизнес-империю г-на Мазепина). Обвинение строилось на предположении, что в 2007-2012 годах руководство завода намеренно продавало по заниженным ценам свою продукцию («Тольяттиазот» является одним из крупнейших производителей аммиака в мире) трейдеру «Нитрохем Дистрибьюшен АГ». Как установил суд, речь шла об аммиаке и карбиде на общую сумму 84 млрд рублей. Тут, однако, произошел некий кульбит «правосудия по-тольяттински», объяснить который даже опытные юристы до сих пор не в силах. Парадоксальным образом, весь произведенный за пять лет объем продукции люди в мантиях признали не просто проданным по нерыночным ценам, а похищенным. При этом не был учтен тот факт, что на счета предприятия поступило 65 млрд рублей. Согласитесь, разница большая: одно дело, когда у вас угнали автомобиль, и другое - когда вы продали его с дисконтом. Здравый смысл вообще тут курит в стороне.

Как бы то ни было, Комсомольский суд Тольятти удовлетворил гражданский суд о возмещении 77 млрд рублей «ТОАЗ» (притом что завод себя не признает потерпевшей стороной) и 10 с лишним млрд рублей - «Уралхиму» - как возмещение за недополученную прибыль в виде дивидендов. Кроме того, заочно виновными были признаны руководители «ТОАЗ» Сергей и Владимир Махлаи, Евгений Королев, а также руководство трейдера «Нитрохем».

Подавая кассационную жалобу, адвокаты отметили, что приговор по «делу ТОАЗа» может «отменить общепризнанный принцип неприкосновенности собственности и открыть эпоху неопределенности для российского бизнеса».

Для наблюдателей, которые давно следят за корпоративной войной между «Уралхимом» и «Тольяттиазотом», не может быть секретом, что якобы недополученные дивиденды - это лишь предлог. На самом деле, как пишет НСН, "по мнению экономиста Никиты Кричевского, атака на «Тольяттиазот» похожа на методичный захват прибыльного предприятия, с помощью которого владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин пытается прикрыть миллиардные долги".

Два столпа мазепинского состояния - «Уралхим» и «Уралкалий» - уже фактически заложены «Сберу» и, по последним слухам из стана Германа Грефа, банк колеблется в продолжении кредитования становящихся все более проблемными активов. Поглощение «ТОАЗа» помогло бы Дмитрию Мазепину восстановить финансовый баланс своих предприятий и самому не стать третьим лишним на евразийском рынке минеральных удобрений в принципиальном противостоянии с семействами Гурьевых и Гуцериевых.

Отметим, что до сих пор в российских судах представителям Дмитрия Мазепина удавалось продавливать практически любые решения в свою пользу, чему способствовали связи «калийного барона» в высших эшелонах российской власти. Посмотрим, сохранит ли он эту способность теперь, когда экономические и политические (Мазепину пришлось публично оправдываться после того, как Лукашенко обвинил его в спонсировании евроинтеграционной оппозиции в Белоруссии) проблемы несколько пошатнули его положение? Свою роль может сыграть и тот факт, что пересмотр «дела ТОАЗа» станет, по сути, одним из первых по-настоящему громких вердиктов для кассационных судов общей юрисдикции - системы судов, которая появилась в России только в конце 2019-го года. У судейского корпуса появилась возможность продемонстрировать, что проведенная реформа действительно сказалась на качестве выносимых решений.