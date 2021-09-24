Фракция «Единой России» в Госдуме обновится на половину

Партия в текущем избирательном цикле уверенно победила на выборах всех уровней — и губернаторских, и в законодательные собрания, и муниципальных. Но важнейшей победой, стало сохранение конституционного большинства в Госдуме, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, которые подвел Центризбирком. «Единая Россия» сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента и получила 324 мандата.

«Мы ставили перед собой цель получить более 300 мест в новой Думе. Сегодня мы можем уже официально констатировать, что наша партия по итогам голосования получила 324 мандата», — пояснил Андрей Турчак.

Политик сообщил, что «Единая Россия» системно занимается обновлением партии, привлечением новых ярких, талантливых людей в политику. Выборы в Госдуму не стали исключением.

«Наряду с опытными депутатами в Думу приходит много новых в политике лиц. Это волонтеры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и социальной сферы, — отметил секретарь Генсовета партии. - Есть представители Общероссийского народного фронта, движения «Мы вместе», победители конкурсов «Лидеры России» и «ПолитСтартап». Много молодежи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет. В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину».

Например, среди новых лиц в нижней палате парламента — зампредседателя комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, руководитель Центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселев (Томская область), руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева (Свердловская область), первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, врач Дмитрий Хубезов (Рязанская область), член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич (Воронежская область), председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая (Москва), председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина (Республика Мордовия), победитель кадрового проекта «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап», доброволец Андрей Гимбатов (Волгоградская область), сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева (Новгородская область), секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максим Иванов (Хабаровский край), секретарь Амурского регионального отделения партии Вячеслав Логинов (Амурская область) и другие.

В ряде регионов произошло полное или практически полное обновление депутатского корпуса. К примеру, в Томской и Кемеровской областях полностью обновился список избранных депутатов по федеральному избирательному округу и большинство — по одномандатным округам. Схожая ситуация — в Ивановской, Калининградской областях и Крыму. Полностью обновился депутатский корпус от Дагестана и Ингушетии. Половина избранных депутатов по федеральному списку представлены «новыми лицами» в Москве и Московской области. Также в Москве существенно обновился список «одномандатников» — 7 из 11 также впервые будут представлять «Единую Россию» в Госдуме.